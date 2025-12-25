Polémica por “ley de amarre”: UDI plantea acusación constitucional contra ministro de Hacienda

Los parlamentarios acusan al Gobierno de intentar garantizar empleos permanentes a personas cercanas políticamente al Ejecutivo.

Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, advirtieron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el Ejecutivo insiste en incluir dentro del proyecto de reajuste del sector público la polémica “ley de amarre”, una disposición que impone mayores restricciones para el despido de funcionarios a contrata.

El anuncio llega tras la confirmación del ministro de que el Gobierno reingresará al Congreso dicha norma, a pesar de las críticas de la oposición y la resistencia que genera en algunos sectores del oficialismo.

Los parlamentarios calificaron la medida como un “amarre” y la consideraron “inmoral”, acusando al Gobierno de buscar asegurar empleos permanentes para personas afines políticamente.

“No vamos a permitir que, sin ningún pudor, se pretenda incluir en una ley de reajuste una norma permanente que deje con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno”, señalaron.

En esa línea, agregaron: “Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo”.

“No vamos a permitir que el Estado se transforme en una agencia de empleo para los partidarios del Gobierno, mientras miles de chilenos, especialmente mujeres, enfrentan el drama de la cesantía”, subrayaron los legisladores.

Ramírez y Alessandri también anunciaron que buscarán dialogar con el resto de la oposición, incluyendo al Partido de la Gente, para reunir los apoyos necesarios para una eventual acusación constitucional.

“El Gobierno fue derrotado en las urnas y también culturalmente, y estas malas prácticas deben ser eliminadas de la política chilena. Si insiste con esta norma de amarre, el ministro ya está notificado”, concluyeron los diputados.