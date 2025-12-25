VIDEO – Gabriel Boric entrega su último saludo navideño: “Ha sido un orgullo compartir con ustedes”

En un tono cercano y reflexivo, el presidente hizo un llamado a la unidad, la memoria y la valoración de la democracia.

Desde el Palacio de La Moneda, el presidente de la República, Gabriel Boric, emitió su tradicional saludo navideño, dirigido a todas las familias de Chile, tanto a quienes residen en el país como a los chilenos que se encuentran en el extranjero.

En un tono cercano y reflexivo, marcado por el cierre del año 2025, el Mandatario hizo un llamado a la unidad, la memoria y la valoración de la democracia.

El Jefe de Estado invitó a la ciudadanía a aprovechar estas fechas no solo para compartir con sus seres queridos, sino también para recordar a quienes ya no están. “Recordar a los que ya no están, a quienes sembraron para que hoy podamos cosechar, a quienes construyeron este mundo sobre el cual hoy estamos parados”, señaló Boric.

Asimismo, calificó el año que termina como un “intenso 2025”, y motivó a realizar un balance sobre “qué hicimos bien y qué pudimos mejorar”, con el objetivo de proyectar nuevos propósitos enfocados en la construcción de barrio, comunidad y Chile.

El Presidente envió un abrazo especial a los niños y niñas, asegurando que “como gobierno estamos orgullosos de haber trabajado por ustedes”. Además, expresó su deseo de que los menores se sientan protagonistas de Chile.

Finalmente, Boric cerró su intervención con un llamado a superar la polarización y valorar los logros comunes: “A las familias les digo que siempre es un buen momento para pensar y trabajar por un Chile más justo, más cohesionado. Un Chile en donde, independiente de nuestras legítimas diferencias, nos queramos un poquito más, nos valoremos un poquito más”.

Con un tono de despedida y agradecimiento, el Presidente concluyó su mensaje señalando: “Muchas gracias, ha sido un orgullo compartir con ustedes”.