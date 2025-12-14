Los planes del Gobierno de Boric ante un eventual triunfo de Kast o Jara

El presidente Boric sostendrá una reunión el día después de los resultados de las elecciones con quien resulte electo.

Después de emitir su última votación como Presidente de la República, Gabriel Boric dio a conocer nuevos detalles sobre el plan de La Moneda tras los resultados de la segunda vuelta entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano).

Quien resulte como mandatario electo asumirá el cargo el próximo 11 de marzo de 2026, para dar comienzo a su gobierno de cuatro años.

En este contexto, luego de emitir su voto en Punta Arenas, Gabriel Boric sostuvo que “estoy muy contento, orgulloso, y mi expectativa es que la sabiduría del pueblo de Chile una vez más se manifieste. Confío plenamente en las decisiones que toma nuestra gente“.

Respecto a los resultados de las elecciones, el jefe de Estado afirmó que tanto José Antonio Kast como Jeannette Jara “van a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena” en caso de que resulten electos.

Qué hará el Gobierno de Boric ante un eventual triunfo de Kast o Jara

Siguiendo en esa línea, Boric confirmó que cumplirá con las tradiciones republicanas una vez que se confirmen los resultados electorales. Un ejemplo de ello, es la llamada que el mandatario actual realiza al ganador de la jornada, la cual se transmitirá por la señal oficial de Presidencia.

“Chile se cuida y estos momentos de símbolos republicanos son tremendamente importantes. Yo, como jefe de Estado, voy a cumplirlo a cabalidad como lo hicieron mis antecesores“, aseguró Boric.

Posteriormente, se espera que emita una declaración pública desde el Patio de los Naranjos, como se suele hacer a modo de balance de la jornada electoral.

El día después de los resultados, el presidente Boric tendrá una reunión con el ganador o ganadora de los comicios en el Palacio de La Moneda. En dicha cita, el presidente electo podrá acudir con tres invitados, mientras que Boric estará junto a los ministros del Interior (Álvaro Elizalde), Hacienda (Nicolás Grau), Segpres (Macarena Lobos) y Segegob (Camila Vallejo).