Presidente Boric defiende reformas laborales y acusa: “Se la tratan de apropiar sectores de derecha”

Es por esto que instó a “evitar retrocesos y avanzar hacia un trabajo decente con salarios dignos, con la ampliación de la negociación laboral, con más sindicalización, con más capacitación”.

El presidente Gabriel Boric realizó una defensa de las reformas laborales instauradas durante su paso por La Moneda, haciendo un llamado a “evitar retrocesos y avanzar” en su profundización.

El mandatario realizó este planteamiento durante la ceremonia de entrega del Premio Manuel Bustos Huerta 2025, la cual destaca a los líderes sindicales.

En esta línea, el presidente Boric realzó la labor sindical, expresando que “los jóvenes necesitan saber cómo en momentos difíciles hubo quienes levantaron la voz para organizarse, salir adelante y que nunca bajaron las banderas y que nunca perdieron la esperanza”.

“Como decían viejos compañeros, adelante con la esperanza intacta. Porque si esa se nos rompe, ahí sí que estamos derrotados. Pero a mí, por lo menos, como presidente de la República, la tengo firme”, argumentó.

Junto con ello, el jefe de Estado puso énfasis en la colaboración entregada por el mundo sindical para respaldar normas como el Copago Cero, el aumento del salario mínimo, la Ley de Conciliación Laboral y la Ley de 40 Horas.

Sobre esta última, el presidente Boric acusó que “ahora se la trata de apropiar sectores de la derecha. Impresionante cuánto ridiculizaron a la entonces diputada Camila Vallejo cuando la presentó”.

Es por esto que instó a “evitar retrocesos y avanzar hacia un trabajo decente con salarios dignos, con la ampliación de la negociación laboral, con más sindicalización, con más capacitación, que dé cuenta de la profunda transformación tecnológica que se está produciendo en el mundo del trabajo, no va a ser fruto de la casualidad, sino que será fruto de nuevas luchas”.