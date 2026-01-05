Ministra Vallejo responde a críticas por “amarre” en sector público: “Es una propaganda ficticia”

“Aquí no hay ninguna ley de amarre. Se ha repetido y se ha repetido, y se ha reproducido a través —lamentablemente— de los medios de comunicación, un concepto que no tiene relación con la realidad”, enfatizó la secretaria de Estado.

La ministra vocera Camila Vallejo salió al paso de los cuestionamientos recibidos por la norma de “amarre” consensuada entre el Gobierno y los funcionarios fiscales, en el marco del acuerdo por el reajuste al sector público.

Al respecto, Vallejo recalcó que “esta caricatura que se construyó de la supuesta ley de amarre es una propaganda que es ficticia”.

“Aquí no hay ninguna ley de amarre. Se ha repetido y se ha repetido, y se ha reproducido a través —lamentablemente— de los medios de comunicación, un concepto que no tiene relación con la realidad”, enfatizó la secretaria de Estado.

La vocera de Gobierno cuestionó que sectores de oposición se sumaran a esta polémica, aseverando que “ha tratado de instalar que el Gobierno busca apernar asesores políticos o de confianza del presidente Gabriel Boric y no tiene nada que ver con eso. De hecho, todo lo contrario. El Gobierno ha sido muy claro con que termina su mandato y sus asesores de confianza, de los gabinetes, se van, como corresponde”.

En esta línea, explicó que “otra cosa muy distinta son los funcionarios públicos de carrera, sobre los cuales se pueden generar desvinculaciones, y lo único que se reitera es algo que ha ocurrido en otros momentos, que es que se fundamente las razones de la desvinculación, ¿no? Simplemente eso. Pero el nivel de propaganda para dañar una ley de ajuste al sector público ha sido muy agresiva”.

Camila Vallejo apuntó que “no tiene nada que ver con la realidad de lo que ha sido la discusión del reajuste del sector público. Entonces, yo esperaría que el debate esté ponderado, que se base en la evidencia, que no reproduzcamos conceptos que se instalan mayormente para dañar la imagen o la idea de un proyecto de ley”.

“Recordemos que los reajustes del sector público no solo benefician directamente o no al funcionario y funcionaria pública, sino que terminan siendo ejemplo y referencia también muchas veces para el sector privado y por eso hay que tomarlo muy en serio y sin caricaturas”, sentenció la vocera de Gobierno.