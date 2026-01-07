“Impropia y deshonesta forma de legislar”: las razones de la oposición par rechazar reajuste del sector público

Diputados de oposición de la comisión de Hacienda expresaron este miércoles su “más absoluto rechazo a la forma” en la que el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley de reajuste del sector público correspondiente al año 2026.

A través de una declaración pública, los parlamentarios de la UDI, RN y Republicanos, Felipe Donoso, Frank Sauerbaum, Miguel Mellado, Agustín Romero y Gastón Von Mühlenbrock manifestaron que “rechazamos, categóricamente, que en esta ley se incorporen múltiples materias que no corresponden a un proyecto de esta naturaleza”.

En esa línea, apuntaron que la iniciativa incluye “un conjunto de disposiciones que responden más bien a las presiones ejercidas por las organizaciones sindicales, las que debieran ser discutidas en forma separada y con el debido análisis técnico y financiero”.

A continuación, manifestaron que “esta impropia y deshonesta forma de legislar solo puede explicarse por dos razones: la falta de voluntad del Gobierno para enfrentar dichas presiones o una convicción profunda e ideológica de expandir el Estado sin responsabilidad fiscal ni una planificación adecuada“.

“A lo anterior se suma una situación de igual o mayor gravedad: la falta de transparencia absoluta respecto del real financiamiento y el impacto económico de esta ley, así como el evidente desconocimiento del ministro Grau sobre cómo se solventarán todos los gastos”, añadieron los diputados de oposición.

Proyecto de reajuste del sector público buscaría perjudicar a Kast

Dijeron a la vez que, pese a que se ha advertido “en reiteradas oportunidades que las finanzas públicas de nuestro país han sido sobreestimadas por la actual administración, se insiste en avanzar con un reajuste que no cuenta con un respaldo financiero claro, responsable ni transparente“.

“Considerando que esta falta de rigurosidad ha sido advertida durante meses, hoy tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración, constituyendo un acto de grave irresponsabilidad y de mala fe democrática“, añadieron los parlamentarios en la declaración pública en la que abordaron el proyecto de reajuste del sector público.

Luego, plantearon que “por estas y otras múltiples razones, estimamos indispensable que organismos técnicos e independientes, como la Contraloría General de la República (CGR) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), puedan exponer ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para así evaluar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de este proyecto”.

Los parlamentarios agregaron que “no vamos a permitir que las autoridades sigan experimentando, improvisando y adoptando decisiones ideológicas que comprometan la estabilidad de las finanzas públicas del país”.

“Nuestra principal preocupación son los chilenos, quienes requieren contar con la certeza de que el Estado podrá cumplir todos sus compromisos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ni exponer al país a eventuales crisis presupuestarias. Ese será nuestro compromiso“, concluyeron los diputados.