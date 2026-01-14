A pesar de los acercamientos y reuniones: los motivos por los que el Partido Nacional Libertario se restó del gobierno de Kast

La decisión del PNL se tomó pocos días después de que su presidente, el diputado Johannes Kaiser, descartó asumir como ministro.

El Partido Nacional Libertario (PNL) dio a conocer este miércoles los motivos por los que decidió no formar parte del futuro gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

A través de un comunicado, la colectividad confirmó que, luego de sostenidas conversaciones durante los últimos días, finalmente optó por mantenerse al margen del próximo Ejecutivo.

La decisión del PNL se tomó pocos días después de que su presidente, el diputado Johannes Kaiser, descartó asumir como ministro, tras argumentar que “si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo“.

El Partido Nacional Libertario se restó del gobierno de Kast

De acuerdo con lo detallado por el Partido Nacional Libertario, decidió restarse del gobierno de José Antonio Kast “tras evaluar las conversaciones sostenidas en los últimos días”.

“Concluimos que el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática“, argumentaron desde la colectividad.

A continuación añadieron que, según su punto de vista, “podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia“.

Manifestaron, además, que “nuestro deber es servir a los intereses superiores de la Patria, defender los valores que están consagrados en nuestra declaración de principios y hacer todos los aportes que consideramos correctos al próximo gobierno para ayudarle a realizar una buena gestión”.

“Reconocemos la autonomía y el derecho del presidente electo para diseñar su equipo de gobierno y le deseamos éxito a él y a su gabinete, puesto que de ello depende el futuro de Chile“, concluyó el comunicado del PNL.