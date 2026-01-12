Los motivos por los que el PNL pide suspender relaciones diplomáticas con Cuba

El timonel del PNL, Johannes Kaiser, pidió suspender relaciones y extendió este llamado al próximo Gobierno. Además, manifestó su incomodidad por desconocer el rol de los libertarios en el diseño del futuro gabinete de Kast.

Este lunes, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, solicitó que Chile suspenda sus relaciones diplomáticas con Cuba y extendió este llamado al gobierno entrante, que estará liderado por José Antonio Kast a partir del próximo 11 de marzo.

El diputado del PNL, argumentó que el Ejecutivo debe suspender relaciones con Cuba “porque ha quedado en evidencia su intervención en Venezuela” y por “la actuación del embajador cubano en Chile (Óscar Cornelio Oliva)”.

En esa línea, Kaiser acusó que el embajador sostenía reuniones de forma frecuente con el Partido Comunista (PC), lo que a su juicio, implica una intervención en los asuntos internos de Chile.

“(En el PC) están dispuestos a defender a todo trance, no importando quien tenga que sufrir en el camino, al régimen cubano. Que por lo demás, yo recuerdo todavía estuvo incluso involucrado en el asesinato de un senador de la República. El embajador cubano ha estado visitando comunidades mapuches alzadas, violentas”, apuntó.

Considerando lo anterior, planteó: “Yo creo que a estas alturas nosotros tenemos que preguntarnos dónde están las lealtades del Partido Comunista, si están con Cuba o están con Chile“.

Luego de que se le consultara si este llamado se extenderá a la siguiente administración, el ex candidato presidencial sostuvo que “dado que la situación es la misma, evidentemente que se extendería a una futura administración“.

Con respecto a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien afirmó que en Cuba hay una dictadura, Kaiser manifestó que “son un avance en la dirección correcta. Pero, un gran comentarista deportivo decía que goles son amores, pero no buenas razones. Y los goles aquí son que él tome las consecuencias“.

Por otro lado, Kaiser reconoció incomodidad por la falta de información sobre el rol que tendrán los libertarios en el futuro gabinete.

“El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa. Y como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de cómo está la planificación o cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo“, aseveró.

Para cerrar, el diputado expuso: “Nos falta información. Como no tenemos suficiente información para formarnos una opinión, entonces uno como que navega un poco en la niebla (…) Pero aquí el tema no es solamente un tema de un ministerio en particular, sino que tiene que ver con la arquitectura y cuál es la lógica que va a seguir la nueva administración en su arquitectura”.