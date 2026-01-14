Despachan a ley el proyecto del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: “Se hace cargo de una realidad histórica”

La iniciativa, que reconoce el derecho al cuidado en el país, recibió el voto unánime de los senadores luego de que se aprobara el informe de la comisión mixta.

En condiciones para su promulgación como ley quedó este miércoles el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, tras su aprobación de manera unánime por parte del Senado.

Junto con valorar positivamente la aprobación de manera unánime del proyecto, desde el gobierno se afirmó que se trata de “una muy buena noticia para Chile”.

Al abordar el tema, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, indicó que “el paso siguiente es que tendrá que ir a control preventivo de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, y luego quedará listo para ser promulgado y poder ser una ley de la República”.

La importancia del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

La secretaria de Estado valoró que la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “se hace cargo de una realidad que es histórica y que durante demasiado tiempo ha estado invisibilizada“.

“Con esta ley avanzamos a que el cuidado deje de ser invisible y deje de ser una tarea individual, sino que la compartamos entre todos, entre hombres y mujeres, entre familias, comunidades, Estado y también privados que tienen que cumplir un rol“, complementó.

“Este proyecto de ley ha demostrado que, poniendo en el centro a las personas, sus necesidades, podemos llegar a acuerdos más allá de legítimas diferencias”, destacó la ministra Toro.

También se refirió al tema la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien sostuvo que “hoy termina, en mi opinión, una fase de este camino que es la de visibilización, y pasamos a la de la implementación pronta, esperamos, de esta ley“.