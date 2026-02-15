Encuesta Cadem: 52% está en desacuerdo con el envío de ayuda humanitaria a Cuba

La cifra se obtuvo entre el 54% que supo o escuchó de la decisión del Gobierno, entre los cuales un 42% se mostró a favor.

La encuesta Plaza Pública de Cadem abordó en su nueva edición la percepción respecto a la ayuda humanitaria que el Gobierno de Gabriel Boric enviará a Cuba, a raíz de la crisis que vive por el endurecimiento de las medidas restrictivas de Estados Unidos.

Según detalló el Ejecutivo hace unos días, esto se realizará con cargo al fondo especial Chile contra el hambre y la pobreza, y será de un millón de dólares.

El canciller Alberto Van Klaveren explicó que esta “es una ayuda humanitaria a UNICEF. No es una ayuda humanitaria al gobierno de Cuba. No es tampoco una ayuda humanitaria al Partido Comunista de Cuba. Es una ayuda humanitaria por medio de una organización internacional de gran solvencia, de gran prestigio, que tiene actividades en todo el mundo, incluyendo nuestro país”.

Al respecto, un 54% de los consultados por Cadem aseguró saber o haber escuchado sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba. De ellos, un 52% se mostró en desacuerdo y un 42% se declaró a favor de la decisión del Gobierno.

En el detalle, los hombres superan a las mujeres a la hora de estar en desacuerdo sobre el tema con un 56% y un 48%, respectivamente.