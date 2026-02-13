US$ 1 millón y vía UNICEF: los detalles de la ayuda humanitaria que el Gobierno enviará a Cuba

“No es una ayuda humanitaria al Gobierno de Cuba. No es tampoco una ayuda humanitaria al Partido Comunista de Cuba”, expresó el canciller, quien detalló el mecanismo con el que harán llegar los recursos a la isla.

El Canciller, Alberto van Klaveren, salió al paso de las críticas que han surgido tras el anuncio del envío de ayuda humanitaria a Cuba, que enfrenta un bloqueo de parte de Estados Unidos.

Bajo este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores detalló cómo se destinarán los recursos, los cuales serán con cargo al fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”.

“El monto de este aporte es de un millón de dólares. Va con cargo al fondo Chile contra el hambre y la pobreza. Es un fondo que gestiona la Agencia de Cooperación Internacional del Desarrollo en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su sede aquí en Chile. El plazo obviamente está determinado por las circunstancias locales”, comenzó diciendo van Klaveren.

Siguiendo en esa línea, explicó que “el aporte es un aporte monetario, a diferencia de algunos otros países que han hecho embarques de otro tipo. En el caso nuestro, desde el punto de vista logístico, lo más práctico, y es lo que hemos hecho en todos los otros casos, es hacer un aporte monetario. Obviamente solicitando la rendición de cuentas correspondientes”.

Tras ello, el canciller precisó que “es una ayuda humanitaria a UNICEF. No es una ayuda humanitaria al gobierno de Cuba. No es tampoco una ayuda humanitaria al Partido Comunista de Cuba. Es una ayuda humanitaria por medio de una organización internacional de gran solvencia, de gran prestigio, que tiene actividades en todo el mundo, incluyendo nuestro país”.

A lo que agregó: “Nosotros estamos aportando a un programa, que llama a salvaguardar servicios esenciales que salvan vidas para niños a través de la actual crisis energética y de combustible en Cuba”.

Gobierno rebate críticas por envío de ayuda humanitaria a Cuba

Respecto a las críticas que han surgido en la derecha por esta decisión, el secretario de Estado argumentó que Chile ha prestado ayuda humanitaria en diversas oportunidades a otros países.

“Destaco sobre todo el caso de Ucrania, en que hemos ido gradualmente haciendo aporte humanitario. Destaco el caso de Gaza y destaco también el caso de los huracanes que lamentablemente azotan con frecuencia a Centroamérica y el Caribe, incluyendo a Cuba, y donde también hemos prestado asistencia humanitaria”, expresó.

Quien también respondió a los cuestionamientos fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. “Llama la atención la indolencia. Si hay niños y niñas que producto de la situación humanitaria que están viviendo en Cuba van a pasar hambre. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado de Chile? Y por tanto, el llamado que hacemos es a valorar la decisión que ha tomado el gobierno sobre la base de la trayectoria que tiene el Estado de Chile en la materia, con múltiples ejemplos, donde también en el pasado hemos recibido ayuda internacional”, cerró.