Cuba recibirá el aporte más alto: los detalles de las otras ayudas humanitarias que ha enviado el Gobierno de Boric

El Gobierno de Gabriel Boric ha enviado ayuda humanitaria a varios países, como a Ucrania, Palestina y otras naciones del Caribe. Sin embargo, ninguna de ellas supera el monto de US$ 1 millón que se le entregará a Cuba.

Tras las presiones del Partido Comunista (PC), el Gobierno de Gabriel Boric confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba, cuyo anuncio generó reacciones divididas en la esfera política y una ofensiva de la oposición, donde señalaron que citarán al Senado al canciller Alberto van Klavereren para dar explicaciones.

Una de las voces más críticas es la del senador Luciano Cruz-Coke (EVO), quien anunció la citación del ministro de Relaciones Exteriores a la Cámara Alta para que explique “como un país como Chile, que no es capaz de siquiera atender sus propias necesidades va enviar ayuda a una dictadura que se prolonga por 68 años”. El presidente de Republicanos, Arturo Squella, también ha cuestionado la determinación, acusando que la actual administración estaría siendo “pauteada” por el PC.

En este marco, desde el Gobierno detallaron la forma en que se materializará la ayuda, la cual tiene que ver con un aporte monetario de US$ 1 millón a UNICEF, a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este sería el monto más alto de todas las ayudas que ha enviado la actual gestión.

Fue en 2006 cuando se promulgó la Ley N° 20.138, con la que se autorizó la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza, donde la administración quedó con la facultad de entregar aportes de hasta US$ 5 millones anuales para este tipo de iniciativas.

Este fondo, desde 2011 ha facilitado la entrega de ayuda humanitaria a diferentes países que han enfrentado catástrofes u otro tipo de escenarios. Entre estas naciones se encuentran Ucrania, Palestina, Jamaica y Haití, entre otras, según consigna Emol.

Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza

En el presente Gobierno, en marzo de 2022, Cancillería anunció un envió urgente a Ucrania tras la invasión rusa, cuyo monto fue de US$ 100 mil mediante el mencionado fondo, los cuales fueron dirigidos a la Federación Internacional de la Cruz Roja. Un año más tarde, en julio, se entregó una nueva ayuda al país europeo.

Palestina también ha recibido aportes desde Chile. En octubre de 2023, el Gobierno colaboró con la asistencia humanitaria para la población civil en Gaza, y para ello, aportó con US $200 mil en dirección a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio, UNRWA.

Tras ello, se envió un monto de US$ 100 mil al Fondo de la Población de Naciones Unidas (UNFPA), con el objetivo de que se atiendan necesidades particulares de mujeres, adolescentes y niñas en sus requerimientos básicos de higiene. A finales de 2024 nuevamente se envió US $100 mil (a UNESCO) y en enero de 2025 se entregó el mismo monto para ir en ayuda de Gaza.

En El Caribe, el Gobierno de Chile también se ha hecho presente. A mediados de 2024, se envió ayuda a Jamaica, San Vicente y las Granadinas; y Granada, tras ser afectados por el paso del huracán Beryl, cuyo aporte de US $60 mil fue canalizado por medio de la Cruz Roja de aquellos países.

A Bolivia también se ha enviado ayuda. En agosto del año pasado, nuestro país aportó con una donación de 50 mil dosis de vacuna contra el sarampión, la cual fue con cargo al Fondo Chile.

Recientemente, en noviembre de 2025, Chile dispuso el envío de US$ 100 mil para ir en ayuda de Jamaica y Cuba. Esta vez, por el paso del huracán Melissa.