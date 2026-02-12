“Improcedente”e “inoportuno”: UDI cuestiona postulación del ex jefe de gabinete de Boric al INDH y llama a no actuar por “razones políticas”

El ex jefe de gabinete de Gabriel Boric está postulando a un cargo en el organismo, lo que desató las críticas gremialistas.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, manifestaron su profundo rechazo a la posible llegada de Matías Meza-Lopehandía al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras enterarse que estaba postulando a un cargo en el Comité de Prevención contra la Tortura.

Los dirigentes gremialistas recordaron que quien fuera jefe de gabinete del presidente de Gabriel Boric, fue removido de su cargo ante el escándalo que provocaron los errores en la entrega de indultos a sujetos que cometieron delitos en el estallido social.

Por lo mismo, calificaron de “improcedente”, “inoportuno” y el “pago de un favor político” que Meza-Lopehandía arribe al organismo, en caso de que se concrete el nombramiento que se está realizando a través de la Alta Dirección Pública y que tiene que ser aprobado en una sesión del Consejo del INDH.

Ramírez y Coloma señalaron que “el señor Meza-Lopehandía tiene todo el derecho a postular a los cargos que él estime conveniente, pero esperamos que, por alguna vez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no actúe por razones políticas y entienda que una persona que fue removida por cometer graves desprolijidades no debería llegar a ese cargo”.

Desde la UDI sostuvieron que “el ex jefe de gabinete del presidente Boric no salió por una equivocación menor, sino que por uno de los errores más graves que ha protagonizado este Gobierno, como fueron los indultos presidenciales, donde se incluyó a delincuentes que jamás debieron haber sido liberados en nuestro país. Por lo tanto, nadie podría calificar esta postulación y posible designación como un mérito o el reconocimiento a su trayectoria, sino que como un premio de consuelo y un nuevo amarre de última hora”.

Reestructuración al INDH

Ante esta situación, desde la UDI confirmaron que solicitarán al Gobierno de José Antonio Kast que se realice una “reestructuración profunda” al INDH porque “existen antecedentes más que suficientes” para aplicar “una modificación de su gobernanza, de sus mecanismos de control y nombramiento, así como de su forma de operar, de modo de garantizar que actuarán con absoluta autonomía y no como una plataforma política e ideológica al servicio de la izquierda”.

“El INDH no puede seguir siendo utilizado como refugio de operadores ni como una bolsa de empleo de la izquierda, actuando en defensa de una sola agenda ideológica y no en representación de todos los chilenos. Por lo tanto, si este nombramiento se concreta, estaríamos frente a una señal gravísima que sólo reforzaría la necesidad de avanzar en una reestructuración del organismo”, cerraron.