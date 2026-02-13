Gobierno descartó “amarre” en nombramiento de ex asesora del subsecretario Eidelstein en cargo de planta

Polémica generó la decisión del subsecretario Galo Eidelstein (PC) de nombrar a su ex asesora Jessica Tapia como como directora del departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, un cargo de planta que dificultaría su eventual remoción en el gobierno de José Antonio Kast.

La decisión, según dio a conocer La Tercera, fue visada por la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el pasado 26 de enero.

Desde la oposición acusaron un nuevo “amarre” por parte del Gobierno de Gabriel Boric, tomando en cuenta que ya queda menos de un mes para el cambio de mando.

Por lo mismo, desde la Subsecretaría de Fuerzas Armadas defendieron el nombramiento de la ex asesora de Eidelstein. En un comunicado explicaron que “el concurso por el cual se adjudicó esta jefatura contó con más de 195 postulantes, donde solo dos candidatos quedaron en la terna final, proceso que fue realizado por la empresa externa Táctica Consultores”.

“De los candidatos que llegaron a la etapa final, fue Jessica Tapia quien obtuvo la mayor puntuación por un amplio margen, siendo recomendada para el cargo por la empresa que llevó el proceso”, precisaron.

Sobre Tapia indicaron que “la abogada ha destacado por su relación con el mundo militar, en particular con la Dirección General de Movilización Nacional, siendo su contraparte técnica en los sucesivos planes anuales de fiscalización de armas desarrollados en los años que se ha desempeñado en el Ministerio de Defensa”.

“En este sentido, la funcionaria no cuenta con un perfil político conocido, ni consta que participe de actividades de esa índole. Más bien, se trata de una funcionaria muy bien valorada por sus contrapartes militares en términos de su capacidad técnica”, recalcaron.

Ante los cuestionamientos de la oposición por un nuevo “amarre”, la Subsecretaría aclaró que “los concursos de tercer nivel jerárquico son cargos vinculados a la carrera funcionaria y no cargos de confianza política“.

Asimismo recordaron que el antecesor de Jessica Tapia en la jefatura de Departamento de Estudio y Análisis, fue el coronel (r) del Ejército, Roberto Reveco, quien fue designado en su cargo por el subsecretario Alfonso Vargas “solo un mes antes del término del gobierno del presidente Sebastián Piñera, desempeñando su cargo durante toda la actual gestión”.