Ministra Delpiano se refirió a reunión con embajador de Estados Unidos por cable submarino chino: “No fue una advertencia”

La titular de Defensa recalcó que asistió al encuentro “a conversar con un embajador” y no a recibir instrucciones ni advertencias.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, abordó la controversia generada por el proyecto de cable submarino impulsado por una empresa china, iniciativa que busca conectar directamente a Chile con el país asiático mediante fibra óptica, lo que provocó tensiones diplomáticas con Estados Unidos, en especial con su embajador en el país, Brandon Judd.

Desde el gobierno estadounidense afirmaron que el plan “minaba la seguridad regional”, resolviendo revocar las visas del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y del jefe de gabinete de este último, Guillermo Petersen.

Las declaraciones de Delpiano llegan tras varios días de espera, dado que sostuvo una reunión con el embajador estadounidense el pasado 12 de febrero, instancia en la que abordaron el controvertido proyecto.

Las explicaciones de Delpiano sobre su reunión con embajador Judd

La secretaria de Estado explicó que el diplomático le manifestó “una preocupación”, pero descartó que haya existido una advertencia formal. “Tres aspectos que se hablaron: frontera, las relaciones militares entre un país y otro. Y al final (Judd) dijo que tenía una preocupación por este tema (del cable chino), como se la planteó a otros ministerios. Yo tomé nota y le dije: esto lo veré”, relató.

Consultada sobre si transmitió esa inquietud al presidente Gabriel Boric, respondió: “Yo converso con el Presidente permanentemente y las cosas que vale la pena conversar, se las digo”.

La ministra insistió en que el encuentro no tuvo el carácter de advertencia. “No fue una advertencia. Yo tuve una conversación, no fui a ser advertida ni no advertida. Fui a conversar con un embajador”, afirmó.

Tras la reunión, Judd publicó en redes sociales que “Estados Unidos y Chile somos socios estratégicos en defensa y la profundidad de nuestra cooperación militar bilateral son significativos y mutuamente beneficiosos”.

“Un componente crítico de esa seguridad compartida es la data. La ministra Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt“, precisó.