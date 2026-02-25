El otro cambio de mando: RN, DC y PPD se preparan para renovar sus directivas 

Renovación Nacional (RN), la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD), tres partidos de tradición, renovarán sus directivas tras la asunción de Kast.

La asunción de José Antonio Kast el 11 de marzo no será el único cambio de mando que habrá en marzo. En menor escala, el poder político —en particular, el de los partidos— también sufrirá cambios a partir del tercer mes del 2026.

Esto, ya que algunos partidos políticos se preparan para renovar sus directivas y escoger a sus nuevos presidentes en pleno asentamiento del nuevo Gobierno y renovación del Parlamento.

Se trata de tres de los partidos más tradicionales del espectro político: Renovación Nacional (RN), la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD).

En el caso de RN, las listas para competir por la directiva —actualmente comandada por el senador Rodrigo Galilea— serán inscritas este viernes en vistas a la elección fechada para el 26 de marzo.

De momento, asoma como carta fuerte la senadora electa Andrea Balladares, quien actualmente se desempeña como secretaria general del partido de la estrella tricolor.

Si bien se pensaba que Balladares iba a competir por la presidencia con la senadora Paulina Núñez (que perdió en la última elección contra Galilea), durante las última semanas se selló una fórmula para aunar a ambas facciones: Balladares iría en una lista junto a el ex ministro Cristián Monckeberg, esposo de Núñez, y la senadora en ejercicio será la carta del partido para presidir el Senado.

Monckeberg, que fue timonel de RN entre 2014 y 2018, fue uno de los principales detractores de la gestión de Galilea y Balladares. Sin embargo, ahora competirá junto a Balladares optando al cargo de secretario general.

Lo que está en duda es si el sector que respalda a Mario Desbordes finalmente inscribirá una lista que le compita a Balladares. El alcalde de Santiago ha sido un férreo opositor a Galilea, al punto de poner en duda su continuidad en el partido si es que la conducción no cambia.

La DC tendrá competencia

Otro partido político de tradición que experimentará un cambio en su conducción es la Democracia Cristiana, tienda que atraviesa un convulsionado presente.

El pasado 11 de enero el senador Francisco Huenchumilla renunció a la presidencia de la falange de manera sorpresiva, lo que dejó descabezada a la colectividad.

La directiva provisoria, encabezada por Óscar Ramírez, llamó a elecciones y el primer hito será la inscripción de listas que está fechada para el 12 de marzo, un día después de que Kast asuma el Ejecutivo.

Por una parte, suena Alejandra Krauss, actual secretaria general, para competir por presidir la mesa directiva. Quienes resisten el nombre de la ex ministra del Trabajo acusan que ha sido una de las figuras que ha propiciado el acercamiento con la izquierda. De hecho, ella fue una de las impulsoras de apoyar a Jeannette Jara.

En el otro extremo del tablero, están quiénes apuestan por recuperar el sello de centro del partido. Nombres como el de Carolina Goic, Juan Carlos Latorre y el Rodrigo Albornoz podrían representar a la disidencia de la falange.

El desenlace de la disputa interna está fijado para el 12 de abril cuando la militancia demócrata cristiana se cite en las urnas para definir la próxima directiva.

PPD apuesta por la renovación

Jaime Quintana dejará el Senado y la presidencia a partir de marzo. El histórico dirigente decidió no renovar su periodo al mando del partido y la apuesta es que exista renovación en la directiva.

El mismo Quintana ha sugerido un criterio para escoger a su sucesor: un parlamentario.

El nombre que suena para llenar ese puesto es el de Raúl Soto, actual jefe de bancada del PPD y ex presidente de la Cámara de Diputados, quien entrará a su segundo periodo como diputado por el Distrito 15 donde resultó reelecto en la primera mayoría.

Quienes impulsan el nombre de Soto apuntan a que es un rostro joven, con experiencia probada en la Cámara y con respaldo ciudadano.

También asoma como carta a la directiva el actual secretario general, José Toro Kemp. Si bien Toro no logró la elección en el Distrito 10, ya completó su segundo periodo como secretario general luego de haber hecho dupla con Natalia Piergentili y luego con Quintana.

Víctor Barrueto, ex subsecretario de Defensa y economista, también ha sido sondeado como una posible carta. Al igual que Nicolás Navarrete, actual director nacional del FOSIS, que dejará el cargo a partir del 11 de marzo.