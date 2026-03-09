La dura crítica de senador Fidel Espinoza a Francisco Chahuán por proyecto de conmutación de penas: “Demostración de pobreza intelectual”

En los últimos días se ha encendido el debate sobre el proyecto de conmutación de penas privativas de libertad a reos de avanzada edad o en una situación delicada de salud, luego de que se aprobara en general en el Senado.

Bajo este contexto, el senador Fidel Espinoza (PS) cuestionó duramente a uno de los impulsores de la iniciativa, Francisco Chahuán (RN), por la polémica redacción del proyecto, ya que gran parte del texto sería de autoría de Carla Fernández, abogada de criminales de Punta Peuco.

En diálogo con Radio Cooperativa, el legislador enfatizó que “es un plagio político, que no solamente es una falta de respeto al trabajo parlamentario, es una demostración pública de la pobreza intelectual y oportunismo de Francisco Chahuán”.

Siguiendo en esa línea, hizo hincapié en que “abogados que defienden a los violadores de derechos humanos construyeron este proyecto. Ellos lo presentaron como un proyecto que solo iba a liberar a personas que tuviesen enfermedades terminales o incluso alzhéimer en su grado ya más alto, pero lo terminaron convirtiendo en un proyecto que pudiese dejar libre al Chacal de Alto Hospicio que asesinó en serie a más de 14 mujeres hace años atrás, o una serie de otros criminales de este país”.

Considerando lo anterior, el senador Espinoza manifestó que “es un proyecto técnicamente horrible, canallesco, que degrada la función parlamentaria, porque copiar un proyecto de esta manera es simplemente admitir que no se tiene la capacidad de crear. O sea, es inaceptable que hayan parlamentarios que copien iniciativas ajenas como lo hizo Francisco Chahuán, que no es un simple descuido, no es una coincidencia legislativa, es una práctica que desprecia el trabajo serio de quienes elaboran propuestas con convicción y responsabilidad. Entonces es un engaño a la ciudadanía”.

A lo que agregó: “Él la copió textualmente, o sea, él no puede decir que no tiene idea si de las 23 páginas del proyecto, 21 son una copia textual hasta con las comas de un proyecto, y eso es simplemente algo moralmente inaceptable, un engaño a la ciudadanía que desprestigia la labor parlamentaria”.

En este marco, el representante del PS anticipó que “vamos a presentar muchas, pero muchas indicaciones para cerrarle la puerta, cualquier puerta a la posibilidad de que estos criminales queden en la calle y repito, no solo los de lesa humanidad que ya es moralmente inaceptable, sino que también cualquier tipo de criminal”.