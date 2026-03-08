Guillermo Ramírez por proyecto que conmuta penas: “Es humanitario que una persona vaya a morir a su casa”

El presidente de la UDI defendió el principio detrás de la iniciativa aprobada en el Senado, aunque exigió que sea “mucho más restrictiva”.

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, salió a respaldar la idea de legislar sobre el proyecto que conmuta penas y que avanzó esta semana en el Senado, pero apuntó a que la iniciativa debe tener matices.

El timonel del gremialismo exigió modificaciones sustanciales a la iniciativa señalando que “el principio general de que no tiene que haber un ensañamiento con la pena, con la cárcel, a mí me parece que es correcto”, afirmó en Mesa Central de Canal 13.

El diputado planteó que la discusión no debe centrarse en si los beneficiados “merecen” salir de prisión, sino en si la sociedad está dispuesta a reconocer situaciones humanitarias extremas.

Puso como ejemplo a una persona de 90 años con Alzheimer avanzado, deterioro físico severo e incapacidad de valerse por sí misma.

“A mí me parece que es correcto y es humanitario que esa persona vaya a morir a su casa!, sentenció, y confirmó que esa lógica aplica también para condenados por delitos de lesa humanidad, siempre que no estén en condiciones de reincidir.

Una alternativa al indulto presidencial

Ramírez planteó que este proyecto podría reemplazar la figura del indulto, cuyo uso fue ampliamente cuestionado por la oposición durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

A diferencia del indulto, precisó, la conmutación no extingue la pena sino que cambia la forma en que se cumple.

“El indulto, además, es una figura que la persona ya deja de cumplir la pena, aquí estamos hablando de una pena que se cumple de una manera distinta”, puntualizó.

En esa línea, el timonel UDI abogó por establecer criterios objetivos fijados por ley, de modo de evitar que la decisión quede en manos de una sola persona.

“Ojalá nos pusiéramos de acuerdo en criterios objetivos que permitan que sea la ley la que determine cuándo una persona puede salir”, sostuvo.

Ante las críticas por eventuales riesgos a la seguridad pública, Ramírez reconoció que la redacción actual es insuficiente. “El proyecto tiene que ser mucho más restrictivo de lo que es hoy día”, advirtió, y aclaró que lo que aprobó el Senado fue únicamente la idea de legislar, no el texto definitivo.