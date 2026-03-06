Kast se suma al debate por proyecto de conmutación de penas: “Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad”

El presidente electo hizo un llamado a la calma por el polémico proyecto de conmutación de penas, puesto que aún se discute en el Congreso.

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió al polémico proyecto de conmutación de penas, denominado Ley Punta Peuco, en el Aeropuerto de Santiago, donde se aprontaba a viajar a Estados Unidos para asistir a la cumbre convocada por Donald Trump.

En el terminal aéreo, y ante la consulta de la prensa, indicó que “las condenas hay que cumplirlas y esto no es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condenas”.

“Se pueden realizar modificaciones, pero apunto a lo mencionado hace bastante tiempo atrás por el padre Fernando Montes: las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad“, agregó.

Ante el polémico debate que ha instalado el proyecto de conmutación de penas, Kast recordó que el Congreso aún “lo está tramitando” y que “tendrá indicaciones”.

“Hoy, un senador dijo que había planteado muchas indicaciones, habrá que resolverlas una a una, pero vuelvo a insistir, esto es un cumplimiento alternativo de penas, no es un indulto ni una liberación masiva de personas“, cerró.

El tema alcanzó notoriedad pública en los últimos días luego de que el Senado aprobara la iniciativa con 23 votos contra 22, por lo que ahora debe debatirse en la Cámara de Diputados.