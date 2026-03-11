FOTOS – Qué dijo Boric sobre la carta que le entregó al presidente Kast durante el cambio de mando

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, atestiguó el hecho y dijo que “siento que, obviamente, el presidente Kast no lo esperaba”.

AGENCIA UNO.

El ex mandatario Gabriel Boric confirmó que le entregó una carta privada al presidente José Antonio Kast durante la ceremonia de cambio de mando, realizada este mediodía en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

En la oportunidad, Boric sostuvo un breve diálogo y le entregó un sobre a Kast, quien de inmediato lo guardó en el bolsillo trasero de su pantalón.

Tras ello, se continuó con el traspaso del mando y, luego de que el ahora ex mandatario abandonó el edificio, se le consultó por el tema.

Qué dijo Boric sobre la carta que le entregó a Kast

Pese a ratificar el hecho, Gabriel Boric solo se refirió tangencialmente a la carta que le entregó a José Antonio Kast.

“La tiene él. Es una carta“, dijo de manera escueta el ex presidente, y no entregó más detalles sobre el tema en la breve conversación que mantuvo con Chilevisión.

Sin embargo, aprovechó para plantear que “vengo de los movimientos sociales y no me olvido de eso, así que hay que mantener siempre humildad y estar siempre dispuesto a aprender”.

Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), indicó que “no sé qué decía (la carta)… Siento que, obviamente, el presidente Kast no lo esperaba“.

“El presidente Boric se da vuelta, queda de espalda a todo el salón, le entrega esto, y él (Kast) le dice muchas gracias, la voy a leer en la casa“, reveló en diálogo con Meganoticias.

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO.