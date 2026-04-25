Incluye Las Condes, La Reina y Lo Barnechea: Poduje precisó alcance del plan de viviendas sociales en el sector oriente

Dichas comunas “que son de mayor ingreso, tenían asentamientos que eran populares o de clase media, y personas que nacieron y se criaron ahí, hoy quieren permanecer”, precisó el secretario de Estado.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, precisó este sábado los alcances del plan de viviendas sociales en el sector oriente de Santiago, que contempla la construcción de nuevos inmuebles en las comunas de Lo Barnechea, La Reina y Las Condes, en la Región Metropolitana.

Según indicó, la iniciativa, que fue anunciada este martes, apunta “principalmente a vecinos de esas comunas, a mantener la territorialidad, el arraigo“.

“Lo que nos pasa en estas comunas, que son de mayor ingreso, es que tenían asentamientos que eran populares o de clase media, y personas que nacieron y se criaron ahí, hoy quieren permanecer“, precisó.

Poduje y el alcance del plan de viviendas sociales

En la entrevista que le concedió a Mega, el ministro Poduje detalló que, por ejemplo, en el caso de la comuna de Lo Barnechea, el plan de viviendas sociales se vincula a “un terreno que tiene dos hectáreas y donde ya hay 500 familias comprometidas“.

Señaló a la vez que la construcción del proyecto, que se sitúa en las cercanías del colegio Nido de Águilas, se iniciará el 2027, mientras que “el proyecto de Los Gallos, que es un poquito más lento“, partirá durante el año 2028.

Respecto del plan en La Reina, puntualizó que “vamos a hacer un convenio con el Ejército de Chile para que podamos hacer viviendas tanto para los funcionarios y los suboficiales, como para los vecinos sin casa de La Reina“.

Como se trata de “un terreno militar, tenemos que llegar a un convenio. En este caso, lo que quería hacer el Ejército era vender el terreno (…) Yo fui crítico del hecho de que el Ejército venda terrenos (…) Si no se usan, lo lógico es que vayan a las familias sin casa“, enfatizó.

En cuanto a Las Condes, Poduje recalcó que se trata de un proyecto de 10 hectáreas y que tiene 750 viviendas, “de las cuales 250 son para segmentos vulnerables y 250 son para clase media que puede pagar hasta 3.000 UF“.

“Nosotros ocupamos solamente el 20% por los edificios que están a los extremos. Al medio hay un parque que tiene casas entre medio, y al centro hay un área de salud que puede ser un consultorio, o estamos viendo también que puede ser un edificio para la Teletón“, explicó.