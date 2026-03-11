Kast se instala en La Moneda: el rincón del palacio que eligió para vivir como presidente

Su habitación se encuentra en el segundo piso del palacio, con vista hacia la Plaza de la Constitución y cercanas a la tradicional puerta de Morandé 80.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, comenzó oficialmente su mandato este 11 de marzo de 2026 y decidió instalar su residencia dentro del Palacio de La Moneda, marcando un hecho histórico, ya que será el primer mandatario en vivir en la sede de gobierno desde la década de 1950.

En ese contexto, el jefe de Estado ocupará las dependencias que anteriormente utilizó la ex primera dama Cecilia Morel, durante los gobiernos del ex presidente Sebastián Piñera. Estas oficinas se encuentran en el segundo piso del palacio, sobre el Ministerio del Interior, con vista hacia la Plaza de la Constitución y cercanas a la tradicional puerta de Morandé 80.

El espacio será acondicionado para funcionar como vivienda durante su mandato y contará con áreas adaptadas como dormitorio, baño, living y comedor. De acuerdo con el equipo del mandatario, cualquier modificación o adquisición para habilitar el lugar será financiada con recursos personales del propio presidente, sin utilizar fondos públicos.

Kast ya había anunciado durante la campaña su intención de residir en La Moneda como una señal de austeridad y de cercanía con las funciones del cargo. La decisión también busca evitar los costos de traslado y seguridad que implicaría desplazarse diariamente desde su residencia familiar en la comuna de Buin.

De esta forma, está previsto que el mandatario pase su primera noche en el palacio la misma jornada del cambio de mando, luego de asumir como el 38.º presidente de la República. Con este gesto se rompe una tradición de más de seis décadas en la que los presidentes chilenos optaron por residir fuera de la sede del gobierno.

La instalación de Kast en La Moneda marca así un cambio simbólico en el funcionamiento del Ejecutivo y en la forma en que el nuevo mandatario busca proyectar su administración durante el período 2026-2030.