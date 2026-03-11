Jiles acusa a ministro Alvarado de “pirquinear votos” tras perder presidencia de la Cámara

Los legisladores que cambiaron su apoyo fueron Felipe Camaño (Ind.-DC) y Jaime Mulet (FRVS).

En un giro inesperado en la votación de este miércoles, Jorge Alessandri (UDI) se convirtió en presidente de la Cámara de Diputados, pese al acuerdo previo que aseguraba que Pamela Jiles (PDG) asumiría el cargo durante el primer año del nuevo periodo legislativo.

En ese contexto, Jiles atribuyó su inesperada derrota al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien, según la diputada, logró atraer durante la noche dos votos clave que originalmente apoyaban su candidatura. Los legisladores que cambiaron su apoyo fueron Felipe Camaño (Ind.-DC) y Jaime Mulet (FRVS).

“Lo que funcionó aquí fue la democracia interna de la Cámara, en un acto absolutamente normal, aunque la mayoría que primó fue muy frágil y leve”, señaló Jiles en conversación con CDTV.

Esa mayoría frágil, señaló posteriormente, abre interrogantes sobre la gobernabilidad que podrá darle Alessandri a la Cámara, “que es lo que a mí me interesa”.

La diputada destacó, sin embargo, la experiencia de Alessandri y expresó confianza en que podrá desempeñar bien su rol, aunque reconoció que la situación plantea dudas sobre la gobernabilidad de la corporación.

Sobre la maniobra de Alvarado, Jiles señaló que “logró pirquinear dos votos durante la noche”, refiriéndose a la habilidad del futuro ministro para mover apoyos y alcanzar su objetivo, lo que resultó decisivo en el desenlace.

“El ministro Alvarado, haciendo algo que él sabe hacer muy bien, logró pirquinear dos votos durante la noche. Entiendo que ha pasado las últimas 48 horas en eso y logró su objetivo en buena ley y tenemos un nuevo presidente que, además, es un diputado con mucha experiencia, que probablemente lo va a hacer muy bien en ese papel”.

Aunque la votación no favoreció a Jiles, la diputada mantuvo un tono conciliador al reconocer que Alessandri llega con experiencia y que la Cámara tendrá un liderazgo sólido durante este primer año.

Alvarado logró extraer “dos pepitas” y “parece que una es alto costo, diría yo, porque está sentado en la vicepresidencia primera y el otro seguramente tiene comprometido no sé qué”, concluyó.