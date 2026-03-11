La derecha golpea al pacto de la izquierda: Jorge Alessandri fue elegido presidente de la Cámara de Diputados

El diputado de la UDI fue elegido presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados con 78 votos, en una sesión que marcó la instalación del nuevo Congreso para el período 2026‑2030.

AGENCIA UNO

Este 11 de marzo, junto con el cambio de mando presidencial, también se instaló la nueva Cámara de Diputadas y Diputados para el período legislativo 2026-2030.

Durante la sesión, los parlamentarios eligieron como presidente al diputado Jorge Alessandri de la Unión Demócrata Independiente (UDI), como vicepresidente al Independiente Felipe Camaño, y como segunda vicepresidenta a Ximena Ossandón de Renovación Nacional (RN).

Esta elección marca el inicio formal del nuevo período legislativo y la conformación de la mesa directiva que liderará los trabajos de la Cámara.

Los 155 parlamentarios electos en noviembre de 2025 juraron o prometieron sus cargos en el Congreso Nacional en Valparaíso, iniciando así un nuevo ciclo político en el Poder Legislativo.

La nueva composición está marcada por una fuerte fragmentación, sin un bloque con mayoría absoluta, ya que el sector de izquierda y centroizquierda reunirá 61 diputados, mientras que la centroderecha tradicional contará con 34 escaños. En tanto, la derecha representada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario alcanzará 42 parlamentarios, y el Partido de la Gente tendrá 14 diputados.

Este escenario anticipa un Congreso dividido, donde los acuerdos entre las distintas bancadas serán clave para avanzar en la tramitación de proyectos de ley durante el próximo período legislativo.

Jorge Alessandri es elegido como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados

Aunque inicialmente existía un acuerdo político‑administrativo entre el oficialismo, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) que perfilaba a la diputada Pamela Jiles (PDG) como candidata a presidir la Cámara de Diputadas y Diputados durante el primer año del período legislativo 2026‑2030, finalmente los parlamentarios eligieron como presidente al diputado Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), con 78 votos. Como vicepresidente fue electo el independiente Felipe Camaño, respaldado por la DC, y como segunda vicepresidenta Ximena Ossandón, de Renovación Nacional (RN), también con 78 votos cada uno.

“Seamos dignos representantes de esta enorme tarea, respetando a nuestros compañeros y también a los adversarios políticos”, dijo el parlamentario en su primer discurso como presidente de la Cámara de Diputados.





