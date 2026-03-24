Bachelet sigue en la pelea por liderar la ONU pese al portazo del Gobierno: “Mi disposición permanece intacta”

La ex presidenta dejó en claro que esta determinación del Ejecutivo no modificará sus planes y que continuará adelante con su postulación.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ex mandataria Michelle Bachelet reaccionó este martes frente a la decisión del gobierno de José Antonio Kast de quitar el respaldo de Chile a su candidatura para liderar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de una declaración pública, Bachelet dejó en claro que esta determinación del Ejecutivo no modificará sus planes y que continuará adelante con su postulación, la cual impulsa junto a Brasil y México para dirigir el organismo internacional.

“Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto”, aseguró.

“Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de ex Jefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”, sostuvo.

En su declaración, la ex presidenta señaló que su postulación fue impulsada en un comienzo por el Estado chileno y expresó su gratitud por ese apoyo brindado en esa etapa inicial.

“Agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en el mes de febrero”, expresó.

Asimismo, Michelle Bachelet subrayó la importancia de la cooperación multilateral y destacó el rol que, a lo largo del tiempo, Chile ha intentado cumplir dentro del escenario internacional.

“Históricamente Chile ha buscado fortalecer el multilateralismo y ha sido capaz de trascender los ciclos políticos y las coyunturas. El compromiso con la cooperación internacional, la promoción de la paz y los derechos humanos ha sido un sello que le ha dado prestigio y reconocimiento a nuestro país en el escenario global”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que su postulación surge como una respuesta a la necesidad de reforzar el sistema internacional en medio de un escenario global desafiante.

“En un mundo convulso, marcado por conflictos, desigualdades y profundas incertidumbres, necesitamos una ONU más eficaz, más eficiente y más relevante en el cumplimiento de sus tareas esenciales en materia de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos”, planteó.

Junto a ello reafirmó que continuará impulsando su postulación con la mirada puesta en la cooperación internacional. “Seguiré trabajando con la mirada puesta en el futuro, convencida de que los desafíos del siglo XXI requieren de una cooperación generosa que trascienda las legítimas diferencias políticas internas”, concluyó.