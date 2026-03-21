Descartan “pautear” a Kast: UDI llama al oficialismo a “rechazar” la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Los diputados de la UDI solicitan al presidente Kast que retire la candidatura de la exmandataria.

La bancada de diputados de la UDI emitió una declaración pública para reiterar su rechazo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los parlamentarios ratificaron su oposición con un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, con el objetivo de solicitar al presidente José Antonio Kast el retiro de la candidatura, luego de que el mandatario la recibiera en La Moneda durante la tarde de este viernes.

Bajo este contexto, llamaron a sectores del oficialismo a respaldar dicha iniciativa, asegurando que “interpreta el sentir mayoritario de los chilenos frente a una candidatura que hoy carece de consenso”. No obstante, descartaron “pautear” a Kast, recalcando que solo buscan expresar la postura de la colectividad.

UDI reafirma su rechazo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

En el comunicado, expresaron que la figura de la exjefa de Estado genera cuestionamientos en el país, particularmente por la gestión que realizó en su segunda administración.

“Estamos convencidos de que la figura de la ex Presidenta Bachelet continúa generando legítimos cuestionamientos en una parte relevante del país, especialmente a partir de la evaluación de su segundo gobierno, cuyas decisiones tuvieron graves efectos en materia económica y educacional, lo que dificulta proyectarla como una representante que concite unidad”, sostuvieron.

Sumado a ello, cuestionaron que la inscripción de Bachelet se materializó casi al término de la administración de Gabriel Boric, “sin un diálogo previo con todas las fuerzas políticas ni una mínima coordinación con el entonces gobierno entrante”.

En esa línea, enfatizaron que el anuncio se realizó en pleno proceso electoral, “con el evidente ánimo de tensionar el clima político interno y polarizar aún más a la sociedad chilena”.

Para cerrar, afirmaron que la figura de la exmandataria no cuenta con el apoyo de los países que son parte del denominado Consejo de Seguridad y que poseen poder de veto, lo cual “debilita sus posibilidades y expone innecesariamente la imagen internacional de Chile”.