“Recapaciten”: el llamado de Jeannette Jara tras alza en el combustible anunciada por el gobierno

Según el gobierno, el combustible de 93 octanos subirá $370 por litro y el diésel aumentará entre $570 a $580 por litro

La excandidata presidencial de la izquierda en las pasadas elecciones, Jeannette Jara (PC), salió a cuestionar el alza en los combustibles que oficializó el gobierno de José Antonio Kast, su excontendor en segunda vuelta, el lunes por la noche.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que a partir del jueves el combustible de 93 octanos subirá $370 por litro y el diésel por su lado, aumentará entre $570 a $580 por litro. Junto con ello, anunció una serie de medidas paliativas como el congelamiento de la tarifa en el transporte público hasta diciembre, subsidios a los taxistas y un descenso en el futuro en el precio de la parafina.

Todo ello, en el marco de las modificaciones al Mecanismo Estabilizador de Precios de los Combustibles (Mepco) a raíz del alza internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

“El gobierno está apagando el incendio con bencina”, sostuvo Jara mediante X, en alusión a las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

En esa línea, hizo referencia a una de las disposiciones del Plan de Reconstrucción Nacional de Kast, que pretende disminuir el impuesto de primera categoría del 27% al 23%. “Dice ‘no hay plata’ para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país”, apuntó la exministra del Trabajo.

“Recapaciten. Aún es tiempo”, llamó.