Kast se reúne con Milei en su primera gira internacional con Apablaza como sombra en la agenda

El presidente José Antonio Kast viaja este domingo a Buenos Aires para sostener una reunión bilateral con Javier Milei en la Casa Rosada, en lo que constituye su primer periplo internacional como jefe de Estado.

La primera salida al exterior del presidente José Antonio Kast tiene como destino obligado Buenos Aires, siguiendo la tradición diplomática chilena de priorizar al país vecino en la agenda internacional inicial.

La visita es breve —llega la noche del domingo y regresa el mismo lunes— pero cargada de simbolismo político: la reunión con Javier Milei en la Casa Rosada se produce en un momento de alta sintonía ideológica entre ambos mandatarios y con el caso de Galvarino Apablaza instalado como el asunto más urgente del vínculo bilateral.

Según la agenda oficial entregada por Presidencia, Kast iniciará la jornada con un desayuno en la Embajada de Chile en Argentina junto a su comitiva y autoridades locales, para luego depositar una ofrenda floral al Libertador General José de San Martín en la Plaza homónima.

El acto central del día es la reunión privada con Milei a las 10:00 hora argentina —las 9:00 en Santiago—, acompañado por una delegación ministerial encabezada por el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Los focos de la agenda bilateral formal apuntan a comercio, energía y minería, áreas donde ambos gobiernos ven espacio para avanzar en cooperación.

Además del canciller, acompañarán al mandatario la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez;

Pero el trasfondo político del viaje lo impone el caso Apablaza.

La semana pasada, la justicia argentina intentó detener al exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su domicilio en Moreno, en el marco de la revocación de su estatus de refugiado político. El operativo fracasó: Apablaza no fue encontrado.

Más allá de la reunión entre Kast y Milei

La fallida detención llevó a la directiva de la UDI a reunirse de urgencia con Kast en La Moneda para pedir que el caso se plantee como prioridad ante Milei.

Como resultado, el mandatario extendió una invitación al secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, para sumarse al viaje.

Coloma viajará para reunirse con abogados, recabar información sobre el estado del caso y realizar gestiones directas en Buenos Aires, según explicó el timonel Guillermo Ramírez. “Para el presidente, este es un tema prioritario”, afirmó Ramírez tras salir de La Moneda.

La extradición de Apablaza —acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991— ha sido tema de debate esta semana tras la fuga del exfrentista y un asunto que ya había abordado el presidente con Milei, quien se mostró dispuesto a colaborar.

En febrero de 2026, una cámara federal confirmó la revocación del refugio de Apablaza, una medida que la defensa del exdirigente calificó como ilegal, argumentando que aún rigen las protecciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

No es la primera vez que ambos presidentes se reúnen. Milei y Kast ya compartieron un diálogo bilateral en el marco de la reunión de líderes latinoamericanos convocada el 7 de marzo por Donald Trump, y el argentino fue uno de los invitados especiales en la ceremonia de traspaso de mando en Santiago.