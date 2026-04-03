Recompensa que ofreció Argentina por la captura de Galvarino Apablaza supera los $13 millones

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El gobierno de Argentina ofreció una recompensa en dinero por información que ayude a la captura del chileno Galvarino Apablaza, quien está acusado en Chile de ser el autor intelectual del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad trasandino, se pagará 20 millones de pesos argentinos (poco más de 13 millones de pesos chilenos) a quienes aporten información relevante que ayude a la captura del prófugo.

Además, a través de las redes sociales detalló que la ciudadanía puede entregar los antecedentes de manera anónima, a través del número 134.

Por qué Argentina ofreció la recompensa por Apablaza

Según se detalla en el afiche que compartió el Programa Nacional de Recompensas, el requerimiento se emitió el martes 31 de marzo de este año, luego de que se corroboró que el chileno no se encontraba en el domicilio donde lo fue a buscar la policía para detenerlo, en un primer paso para concretar su extradición.

Galvarino Apablaza tenía la calidad de refugiado político en Argentina desde hace años, pero la administración de Javier Milei le retiró el beneficio recientemente.

La orden de detención fue firmada por la jueza trasandina María Servini, en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras una solicitud de extradición presentada por las autoridades chilenas.