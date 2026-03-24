Las críticas de Franco Parisi por alza de bencinas y el llamado del PDG al Gobierno: “Ahí está todo lo que debe hacer para tener éxito”

El ex candidato presidencial calificó como una “bofetada” a la clase media las medidas anunciadas por el Gobierno, mientras que la diputada Zandra Parisi instó al Ejecutivo a adoptar el plan de su hermano para hacer frente al alza de combustibles.

Luego de que se confirmara el fuerte alza en las bencinas, el cual se materializará este jueves, el ex candidato presidencial, Franco Parisi (PDG) cuestionó el ajuste al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), asegurando que los políticos y autoridades “no sienten el golpe”.

El fundador del PDG calificó la medida del Gobierno de José Antonio Kast como una “bofetada” a la clase media. Frente a lo que se ha denominado “bencinazo”, Parisi nuevamente insistió en que “era una buen ejemplo” que el mandatario y los miembros del Ejecutivo se bajaran el sueldo, de manera que “el apretarse el cinturón no sea siempre en los votantes de la clase media”.

En cuanto al incremento de los combustibles, el ex aspirante a La Moneda expuso: “Qué suba $500 pesos al diésel y suba $350 el precio de la gasolina, claramente esto es una bofetada a la clase media y media emergente, a la gente que maneja Uber y a los taxistas, que si bien habrá un subsidio de $100.000 mil mensuales, claramente eso no sirve”, cuestionando una de las medidas de mitigación que anunció el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Siguiendo en esa línea, Parisi planteó que “durante el año pasado el fisco recaudó más de US$3.000 millones por efecto del impuesto específico a los combustibles. Y claro, a los políticos no les impacta porque ellos reciben una compensación directa por su gasto en gasolina. Por eso decíamos que era buen ejemplo que el Presidente se bajara el sueldo, sus ministros y todas las autoridades que ganaban sobre $5 millones”.

Bajo este contexto, advirtió que “esto va a impactar obviamente en la canasta básica, va a trasladarse a un mayor IPC y mayor UF. Por lo tanto, es una muy mala señal. Lo dijimos fuerte y claro: primero, que todos lo paguen. Y segundo, que todas las autoridades se bajaran el sueldo para que el apretarse el cinturón no sea siempre en los votantes de la clase media”.

Diputada Zandra Parisi llamó al Gobierno a considerar el plan del PDG ante el alza de combustibles

Por su parte, la diputada Zandra Parisi (PDG) instó al Ejecutivo a adoptar el plan que su hermano tenía en su programa de gobierno, afirmando que contiene “todo lo que debe hacer este Gobierno para tener éxito, pero sobre todo para que no afecte a la ciudadanía”.

Al respecto, la parlamentaria del PDG afirmó que, considerando el costo para la cadena de producción y el futuro alza en el costo de la vida, “como bancada estamos extremadamente preocupados”.

Sobre las medidas que anunció el Ejecutivo, la parlamentaria expresó que “el Gobierno se metió directamente en los bolsillos de los chilenos, pero no en los bolsillos del aparato público. Eso es inaceptable”.

Por esta razón, adelantó que “como PDG estamos analizando, pero sobre todo estamos recordando y pidiéndole al Presidente que, por favor, lea el programa de gobierno de Franco Parisi. Ahí está todo lo que debe hacer este Gobierno para tener éxito, pero sobre todo para que no afecte a la ciudadanía”.