Ministra Sedini explicó por qué el Gobierno no avanzó con auditoría internacional: “Tenía un costo enorme”

La vocera indicó que el Ejecutivo desistió de la auditoría internacional debido al alto costo, por lo que se realizará un proceso interno.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, anunció que el Gobierno de José Antonio Kast desistió de realizar una auditoría internacional para revisar el uso de recursos públicos, debido al elevado costo que implicaría contratar firmas externas.

“La auditoría internacional tenía un costo enorme para el Estado y, dada la situación de estrechez fiscal que estamos viviendo en este momento, decidimos usar las herramientas internas que tiene el Estado”, declaró Sedini.

La secretaria de Estado explicó que actualmente hay más de 1.000 auditores desplegados en alrededor de 500 servicios e instituciones públicas, recopilando información que comenzó a ser enviada al Ejecutivo desde este lunes.

“Estamos usando toda la capacidad del Estado para entregar información a los chilenos sobre la situación fiscal que vivimos (…) y, al mismo tiempo, estamos cuidando los recursos de los chilenos”, enfatizó.

La ministra Sedini calificó el proceso como un esfuerzo sin precedentes y subrayó que la medida busca atender la demanda por un mayor control del gasto fiscal. “Nunca antes se había hecho este tipo de auditoría interna”, afirmó, defendiendo que la decisión permite cumplir con la promesa de revisar las cuentas públicas sin incurrir en gastos adicionales.

La vocera también mencionó que la compleja situación fiscal obligó a optar por esta alternativa distinta a la inicialmente comprometida. La decisión se produce en medio de cuestionamientos de figuras como Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, quien señaló que el Gobierno “todavía está un poco al debe” en el cumplimiento de sus promesas de campaña, incluyendo la auditoría internacional.