Pese a explicaciones de Cerna: oposición no desiste en arremetida contra Steinert y apuesta a la Contraloría como último recurso

Las respuestas de Cerna no dejaron conforme a la oposición que impulsó su citación a la comisión. Por una parte, debido a que no hubo explicación de las motivaciones de la remoción y, por otra, la presión que recayó sobre el director de la PDI en los días previos por parte del Ejecutivo.

AGENCIA UNO

Fueron 19 minutos. Eso duró la exposición del general director de la PDI, Eduardo Cerna, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. La máxima autoridad de la policía civil fue convocada para despejar un único tema: si la ministra de Seguridad, Trinidad Steninert, tuvo injerencia en la remoción de la exsubdirectora de institución, Consuelo Peña.

En su exposición, Cerna se atribuyó a sí mismo la absoluta responsabilidad de la remoción de Peña que puso fin a una carrera de más de 30 años en la PDI. Eso sí, la cabeza de la institución policial evitó dar las razones del llamado a retiro de Peña quién mantenía una disputa con Steinert desde la época en que ministra se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.

“Quien toma las decisiones en la PDI, es este director general, y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”, zanjó Cerna respecto a la polémica y cuadrándose con lo expuesto previamente por Steinert y el presidente José Antonio Kast.

Al ser inquirido respecto a si la decisión fue mediada con la ministra de Seguridad, Cerna afirmó que “las conversaciones con las ministras y ministros son reservados”.

Oposición mantiene arremetida contra Steinert

Las respuestas de Cerna no dejaron conforme a la oposición que impulsó su citación a la comisión. Por una parte, debido a que no hubo explicación de las motivaciones de la remoción y, por otra, la presión que recayó sobre el director de la PDI en los días previos por parte del Ejecutivo.

Sobre lo primero, fue el diputado Raúl Leiva (PS), quien advirtió que “yo tengo la discrepancia jurídica con el director, en orden a que esta es una facultad —la de llamar a retiro— no discrecional, más no meramente potestativa. Vale decir, no se exime, de que deba tener una expresión de causa una resolución de la Policía de Investigaciones”.

El diputado Jorge Brito (FA), que también estuvo presente en la sesión, puso en duda las respuestas de Cerna apuntando que “lo que no nos queda claro es si existieron o no presiones, o intentos de presiones políticas por parte del Gobierno”.

En todo caso, la oposición aún no da por superada la polémica que envuelve a Steinert. De hecho, el sector apuntó a que la ministra aún debe dar explicaciones.

“Conocimos que un decreto que fue enviado un oficio reservado a sólo dos días de asumida la ministra, confundiendo su rol como exfiscal. Ese tipo de cosas llevaron a que hoy día la PDI tenga que dar explicaciones que no le corresponden, es el Gobierno el que tiene que dar una hoja de ruta clara”, sostuvo tras la sesión Tatiana Urrutia (FA), integrante de la comisión.

Tras la comparecencia de Cerna, la oposición apuesta al requerimiento hecho por Contraloría a la ministra Steinert para que explique las circunstancias del oficio enviado a Peña antes de que saliera del cargo en que pedía información del equipo de oficiales de la PDI que fue trasladado mientras era fiscal.

Dicho requerimiento es el paso previo para que el ente encabezado por Dorothy Pérez determine si el actuar de la ministra se apegó al marco legal.

La situación es mirada de cerca por la oposición, ya que dado un escenario desfavorable para la ministra en Contraloría, existirían argumentos suficientes para una interpelación y una presión extra a su continuidad en el cargo.