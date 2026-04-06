“Ley tutifruti”: las críticas de la oposición por falta de claridad en Plan de Reconstrucción Nacional

El diputado Raúl Soto cuestionó que el Plan de Reconstrucción Nacional es “un proyecto que incorpora en una sola medida legislativa más de 40 iniciativas en temáticas totalmente distintas”.

Los partidos políticos que integran parte de la oposición concretaron un cónclave en la sede del Partido Socialista (PS), donde dejaron en claro que no existen mayores luces sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, que el Ministerio de Hacienda espera presentar al Congreso en las próximas horas.

En la cita, que lideraron el PS, el Frente Amplio, el PC y el PPD, acusaron a La Moneda de intentar “pasar gato por liebre” sobre la iniciativa.

Constanza Martínez, timonel del Frente Amplio, indicó que “todavía no tenemos claridad de su contenido, pero que ya han dicho en todas sus entrevistas y sus alocuciones de que sería un proyecto para reactivar la economía, pero que es un proyecto que lisa y llanamente le baja los impuestos a los superricos”.

Una mirada similar planteó el diputado Raúl Soto, jefe de bancada de PPD e independientes, que recalcó que el Gobierno “está tratando de pasar gato por liebre a la ciudadanía”.

El legislador cuestionó que el mencionado Plan de Reconstrucción Nacional es “un proyecto que incorpora en una sola medida legislativa más de 40 iniciativas en temáticas totalmente distintas”.

En esta línea, el diputado Soto pidió que “lo óptimo es que el Gobierno recoja los requerimientos del oficialismo, una parte de él, como también de la oposición, de separar este proyecto para que podamos dar un debate transparente y con altura de miras”.

Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic, timonel del PS, sostuvo que se trata de “una ley tutifruti, que lleva de todo, que no conocemos bien tampoco sus ingredientes”, reiterando que si cuenta con medidas para favorecer a la ciudadanía, la apoyarán.