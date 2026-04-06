El revival de figuras de oposición y la cantera de la derecha: zoom a la aprobación de los líderes políticos

La última encuesta Plaza Pública de Cadem revela que alcaldes de oposición y figuras alejadas del Ejecutivo encabezan la aprobación ciudadana, en un escenario donde ningún partido tiene liderazgos nacionales claros.

Cuatro líderes de la oposición tienen los mejores niveles de aprobación, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem. Se trata de los alcaldes Tomás Vodanovic (FA), Macarena Ripamontti (FA), Matías Toledo (IND) y la expresidenta y candidata a la secretaría general de la ONU, Michelle Bachelet.

El caso de Vodanovic no es nuevo. El alcalde de Maipú se ha mantenido consistentemente como uno de los mejores activos de la oposición desde el gobierno de Gabriel Boric. De hecho, en la misma fecha el año pasado ya era la figura mejor evaluada con el 62% de aprobación, cifra similar al 65% que registró en la encuesta publicada ayer domingo. La popularidad del alcalde llevó a su partido, el Frente Amplio, a ofrecerle la candidatura presidencial en las primarias del entonces oficialismo, propuesta que rechazó para priorizar su proyección política en el Municipio de Maipú.

En vistas al futuro de la oposición, hoy sin liderazgos claros, Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, sostiene que “Tomás Vodanovic se posiciona como una carta importante para la izquierda”.

Sin embargo, el analista apunta a que la “ambigüedad en su perfil político, navegando entre su militancia en el Frente Amplio y su estilo cercano el Socialismo Democrático, además de su alianza con el Partido Comunista, será clave para determinar su futuro”.

Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, también duda sobre si la aprobación de Vodanovic da para una proyección nacional. “Es discutible si esa aprobación lo pone en la pole position en la izquierda. Recordemos que la propia Michelle Bachelet ha estado en esa situación y no pudo ser candidata. Y José Antonio Kast, el caso inverso, nunca ha estado entre los mejor evaluados y logró una gran votación como presidente”.

Guillermo Bustamante, analista y académico de la Facultad de Comunicación Uandes, acota que si bien es “muy pronto” para comenzar a buscar figuras proyectables de cara a 2029, es relevante que las figuras mejor evaluadas del sector sean alcaldes. “Ratifica que el trabajo en terreno es relevante para la ciudadanía”, asegura.

Bachelet gana terreno tras portazo de Kast

Bachelet, en tanto, vio un aumento de cinco puntos en su aprobación llegando al 59%. El alza coincide con el portazo que recibió su candidatura a la ONU por parte del presidente José Antonio Kast, que retiró el apoyo de Chile.

Para Bustamante, “el caso de Bachelet es el efecto de la retirada del apoyo a su candidatura de la ONU; y el hecho de que ella siga en carrera y que haya recibido la ratificación del apoyo de México y Brasil la pone en una posición favorable que hace que su imagen se vea revitalizada en la opinión pública”.

Opinión contraria tiene Hernandez, de Res Publica: “Ser candidata a liderar uno de los principales organismos internaciones, a pesar de no ser una candidatura con opciones reales, puede explicar la mayor exposición y por consiguiente un aumento en la percepción positiva de un expresidente de la República”, acota.

La cantera de la derecha

Más abajo de los alcaldes de oposición y Bachelet aparecen tres rostros de la nueva generación de la derecha: Paulina Núñez (RN), presidenta del Senado, y los alcaldes Sebastián Sichel (IND) y Jaime Bellolio (UDI). A ellos se suma el alcalde de Santiago y ex RN, Mario Desbordes.

Para Hernandez es positivo para la derecha tener rostros reconocibles y bien evaluados fuera del Gobierno de Kast, ya que es importante tener “nombres que funcionen como una reserva en caso de necesitar líderes frescos para enfrentar un eventual cambio de gabinete”.

Müller, en tanto, destaca que la buena valoración de los tres alcaldes y la líder de la Cámara Alta es una buena noticia para “la renovación de la derecha”.

“La evaluación que aparece en ellos sobre el 50% es doblemente positiva, sobre todo por lo que significa el hecho de que ninguno de ellos está directamente vinculado a la gestión del actual Gobierno”, sostiene el analista.