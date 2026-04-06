“Es una inversión que vale la pena”: Kaiser lamentó que el Gobierno no realice auditoría externa internacional

Esta era una de las promesas de campaña que hizo Kast contra el Gobierno de Gabriel Boric.

Una de las promesas de campaña de José Antonio Kast fue que realizará una auditoría externa internacional al Gobierno de Gabriel Boric con el fin de “revisar cada ministerio, subsecretaría, servicio y empresa pública”.

El objetivo de esto era reconocer e “identificar sobreprecios, redes de operadores políticos y contrataciones indebidas” en la administración anterior.

Finalmente, según dio a conocer La Tercera, la Subsecretaría General de la Presidencia descartó dicha licitación, argumentando “la estrechez por la que atraviesan las finanzas públicas del país”. Dicha decisión fue criticada por el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

A través de su cuenta en X, el ex diputado manifestó que “la decisión del Gobierno de no realizar la auditoría externa es lamentable. Identificar cómo y dónde se pierden, malgastan o roban los recursos públicos es una inversión que vale la pena“.

“Espero que por lo menos se mantenga para aquellas empresas estatales que hoy no son auditadas externamente“, agregó en la red social.

Pese a que no se realizará la auditoría externa internacional, se espera que próximamente se conozcan los resultados obtenidos de los servicios públicos tras la solicitud que se les hizo de realizar un informe sobre el uso de recursos fiscales utilizados entre 2025 y el 11 de marzo de 2026.