Alcalde Vodanovic responde a llamado de Boric para ser el presidenciable del FA: “Tengo mi foco bien puesto”

El jefe comunal salió al paso de las palabras del mandatario, que aseguró que era la principal carta del sector para volver a La Moneda.

AGENCIA UNO

El nombre de Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, volvió a salir a la palestra como principal carta presidencial del Frente Amplio (FA) de cara a las elecciones de 2030.

Fue el propio presidente Gabriel Boric quien reiteró que el jefe comunal es la carta más fuerte del sector para aspirar a retornar a La Moneda, al responder a los gritos de “Boric 2030” apuntando a Vodanovic y respondiendo: “Aquí tienen a alguien mejor para ese caso”.

Ante esto, el propio Tomás Vodanovic aseveró que las palabras del jefe de Estado apuntaban a una humorada, ya que está en conocimiento que su labor está centrada en el trabajo municipal en Maipú.

“Yo creo que son bromas del presidente. Yo tengo mi foco muy bien puesto en hacer bien mi pega municipal. Es el compromiso que tengo suscrito con mis vecinos”, declaró a radio ADN.

Vodanovic profundizó sus palabras aseverando que “todavía me quedan tres años por delante para cumplir este periodo y luego se valorará: si queremos seguir trabajando en la comuna, si queremos tomar nuevos desafíos o si queremos ver opciones fuera de la política”.

“Maipú es una comuna con muchísimas necesidades. El municipio tiene una responsabilidad enorme y creo que sería una falta de respeto con mis vecinos que me eligieron para poder desempeñar este cargo durante cuatro años, distraerme con otras opciones”, profundizó el militante del FA, quien ya había cerrado la puerta en 2025 a ser candidato presidencial.

El alcalde de Maipú agregó que “lo hemos dicho hartas veces, no me creían mucho cuando yo decía que no lo iba a hacer y creo que los hechos demostraron que acá hay un compromiso que es irrestricto y eso se mantiene hasta el último día de mi gestión”.