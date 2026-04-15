“A pesar del entusiasmo y la ilusión”: las razones de Renato Münster para no asumir como seremi de Culturas

El gestor cultural estuvo menos de un día en el cargo de seremi metropolitano.

El reconocido actor Renato Münster había sido presentado este martes como flamante seremi de las Culturas y las Artes de la Región Metropolitano, pero a menos de 24 horas del anuncio debió declinar el nombramiento.

El otrora protagonista de Infieles se valió de las redes sociales para informar de su postura, apelando a “motivos personales y urgentes” para no asumir como autoridad regional.

“Agradezco sinceramente al presidente de la República, José Antonio Kast, y al ministro Francisco Undurraga por la confianza depositada para desempeñar esta tarea tan importante. También al equipo ministerial, que me acogió con cariño y apreció mi experiencia en el sector”, agregó el también gestor cultural.

Renato Münster agregó que “a pesar del entusiasmo y la ilusión que tengo por asumir este gran desafío, debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando. Espero prontamente colaborar desde el servicio público y que mi experiencia en la gestión cultural y el trabajo artístico sean un aporte al país”.

“Por último, doy las gracias por todas las inmensas muestras de cariño que he recibido transversalmente”, sentenció.

La decisión del ex actor de teleseries se conoce luego que en las últimas horas salieran a la luz una serie de mensajes en redes sociales donde Münster lanzaba una serie de cuestionamientos a la figura del presidente José Antonio Kast.