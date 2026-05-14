Hijo menor de Héctor Llaitul arriesga más de 60 años de cárcel por presunta participación en atentado

A Pelantaro Llaitul, de 22 años, se le acusa de haber amenazado a trabajadores de un fundo y predios forestales, así como de haber incendiado maquinarias.

En Temuco, inició el pasado lunes el juicio contra Pelantaro Llaitul -el hijo menor del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul– y otros cuatro acusados por su presunta responsabilidad en una serie de delitos derivados de un atentado perpetrado en un predio de Lautaro, Región de La Araucanía, en 2022.

Este jueves, según consigna Emol, se dio a conocer la pena que la fiscalía pide para Pelantaro Llaitul: 67 años de cárcel por su presunta participación en los delitos de retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones.

Para un segundo imputado, Juan Carlos Mardones, el Ministerio Público pide la misma cantidad de años de cárcel que solicitó para Llaitul, de 22 años. Los otros tres imputados –Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña- arriesgan 57 años de presidio si es que el tribunal acoge la petición de la fiscalía.

El caso por el que se acusa a Llaitul

Los hechos por los que Llaitul está procesado se remontan al 22 de noviembre de 2022 en el fundo San Luis de Lautaro. En esa oportunidad, según imputa el ente persecutor, el grupo habría intimidado con armas a los trabajadores del predio, quemaron camiones y maquinaria.

Con posterioridad, repitieron las amenazas contra un trabajador forestal, a quien habrían obligado a manejar un vehículo por cerca de 40 minutos hasta llegar a otro predio, en el que también habrían incendiado otras maquinarias agrícolas. Esta misma acción, según la fiscalía, fue repetida en un campamento forestal de la empresa Hancock. Tanto en el primer como en el tercer sitio, se encontraron lienzos alusivos a la CAM.

El hermano mayor de Pelantaro Llaitul, Ernesto, denunció persecución política, según recoge Biobío. “No tenemos confianza en el Poder Judicial chileno y en sus representantes. También denunciamos la presencia de testigos secretos y la imparcialidad con la que la Fiscalía de La Araucanía ha llevado a cabo este proceso”, acusó.