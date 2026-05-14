Con llamado a fortalecer alianza público-privada: Bernardo Fontaine es nuevo presidente de Codelco

Bernardo Fontaine agradeció su nombramiento, aseverando que Codelco “corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla”.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Minería informó la designación de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco, en reemplazo de Máximo Pacheco, apuntando que su principal foco será fortalecer las alianza público-privadas y enfrentar el estancamiento en la producción y desafíos estructurales de sus principales divisiones.

“Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía”, indicó el ministro Daniel Mas.

En esta línea, Mas puntualizó que “para que Chile sea una verdadera potencia minera, Codelco debe establecer alianzas comprendiendo la relevancia que el trabajo con el sector privado tiene para el futuro de la empresa”.

Por su parte, Bernardo Fontaine agradeció su nombramiento, aseverando que Codelco “corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla. Los problemas de Codelco se resumen en que en los últimos 4 años entregó al Estado US$7 mil millones mientras aumentó su deuda en más de esa cifra. O sea, todo el aporte al Estado fue pura deuda. Nuestra tarea junto a los trabajadores será que Codelco vuelva a ser el orgullo de Chile. Codelco puede más”.

Fontaine puntualizó que “los desafíos son enfrentar costos crecientes, alto endeudamiento, baja en la producción, graves problemas en los proyectos estructurales de inversión, reforzar la seguridad de los trabajadores, cuidar la sostenibilidad global de Codelco e implementar, ampliar y profundizar alianzas público-privadas”.