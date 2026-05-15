“El debate no puede quedarse sólo en eso”: la presión de los libertarios tras apertura de Kast a modificar régimen de Punta Peuco

Entre los parlamentarios del Partido Nacional Libertario despertó apoyo que el presidente José Antonio Kast sincerase que no está de acuerdo con el cambio de régimen en el penal de Punta Peuco que ejecutó su antecesor, Gabriel Boric.

El jueves, en una de las ediciones de la dinámica “Presidente Presente” —diálogos ciudadanos en diferentes regiones del país— Kast manifestó su desacuerdo con la reconversión de Punta Peuco, la cárcel que alberga a exuniformados condenados por crímenes de lesa humanidad en dictadura, a un penal común y aseguró: “Nosotros estamos, de nuevo, ordenando todo, porque había un consenso de que había recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías“. Esta tarde, según reportó Biobío, no descartó revertir las modificaciones en esa cárcel, a la que ya han ingresado condenados por delitos sexuales.

Esta apertura de Kast fue valorada por los parlamentarios del Partido Republicano, colectividad de la que fue fundador, y en el Partido Nacional Libertario, que si bien adscribe a la tendencia política de este Gobierno, no se considera oficialista. No obstante, a diferencia de los republicanos, los libertarios elevaron otras peticiones.

Libertarios recuerdan compromisos de Kast

El vicepresidente del PNL, el diputado Hans Marowski, hizo un llamado para ir más allá del carácter de Punta Peuco: “El debate no puede quedarse solo en eso: muchos de los internos son adultos mayores, muchos no son autovalentes, y algunos tienen enfermedades graves, incluso terminales“.

“En campañas anteriores, el presidente Kast prometió soluciones humanitarias para esos presos de avanzada edad y mucha gente esperaba ver avances concretos en esa línea. Y en su última campaña también se comprometió con apoyo para policías y militares condenados por hechos ocurridos desde el 18 de octubre en adelante. Entonces la pregunta que nos hacemos es válida: ¿cómo queremos recuperar la seguridad y respaldar a quienes enfrentan al crimen y al terrorismo en las calles si todos los días esas personas, esos funcionarios, ven a sus camaradas presos por actuaciones realizadas en el servicio? Ese tema no puede seguir siendo evitado“, zanjó Marowski.

A su vez, el jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea comentó que “no podemos ni debemos permitir que una persona que está con alzhéimer, de edad avanzada, en sus últimos días, muera esposado en una camilla y no tenga el derecho de morir en su hogar junto a sus seres queridos, con la privación de poder salir de su hogar. No pedimos absolutamente nada más que eso, sin distinción alguna de la persona ni del crimen que haya cometido“.

Naveillán eleva el tono tras muerte de Alfonso Podlech

La diputada Gloria Naveillán (PNL) también elevó el tono, especialmente luego de que se conociera el fallecimiento del exfiscal militar Alfonso Podlech (90), quien cumplía una condena por violaciones a los derechos humanos en Colina 1 y había solicitado el indulto presidencial. “Me parece inhumano, de un nivel de venganza, de falta de humanidad tan grande”, dijo.

“Fue tal la lentitud del Ministerio de Justicia que no tramitaron a tiempo el indulto. Me pregunto, si el presidente Kast tomó un compromiso durante todas sus campañas presidenciales y en esta última también con el mundo militar para revisar la situación de estas personas de avanzada edad que están en pésimas condiciones de salud, que muchas veces no saben dónde están, y no lo ha hecho aún. ¿Qué está esperando? Van tres muertos durante su mandato ¿Cuántos más espera que hayan?”, añadió.