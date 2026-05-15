Poduje defiende liberación de restricciones en la construcción: “No vamos a generar guetos verticales”

“Como urbanista y arquitecto no voy a reventar la ciudad en base a una hipótesis teórica de reducción del precio de la vivienda”, dejó en claro el titular del Minvu.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, defendió su postura de modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, liberalizando las restricciones, mientras desde las municipalidades cuestionaron que esto puede provocar la reaparición de los llamados “guetos verticales”.

Para ello, el Minvu está impulsando una consulta ciudadana con diversas medidas para promover el levantamiento de viviendas, el abaratamiento de los costos y “facilitar su construcción en procesos de reconstrucción derivados de desastres naturales”.

Sin embargo, Poduje le expresó a La Tercera su voluntad para dialogar con los alcaldes sobre este punto, dejando en claro que “no vamos a generar guetos verticales, no lo vamos a imponer a la fuerza. Yo soy un crítico público de los guetos verticales, pueden ver mis declaraciones antes de ser ministro. Esta norma no está pensada para eso y si hay aprensiones, las vamos a escuchar todas y vamos a hacer todos los ajustes que sean necesarios para que los alcaldes estén tranquilos”.

Iván Poduje puso especial énfasis en la situación de Estación Central y de su alcalde, Felipe Muñoz, aseverando: “Que no tenga susto él ni los otros alcaldes. Esto es una medida que busca densificar corredores de Metro, de poder aumentar la conductibilidad en zonas que tienen infraestructura, pero no queremos reventar la ciudad como algunos quizás legítimamente, temen. Estamos dispuestos a hacer todos estos ajustes”.

Es por esto que coordinó una serie de citas con jefes comunales de San Miguel, Estación Central, Las Condes, Independencia y Santiago, entre otros.

“Vamos a escuchar a los alcaldes para llegar a una propuesta. Esto se está tratando en términos muy generales y debe trabajarse en la ingeniería de detalle de esta propuesta para que sea armónica con la ciudad y nos permita cumplir la meta de bajar los precios, pero también de tener una ciudad amigable y que cuide los barrios. Como urbanista y arquitecto no voy a reventar la ciudad en base a una hipótesis teórica de reducción del precio de la vivienda”, dejó en claro el titular del Minvu.