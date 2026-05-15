Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Mundo

EE.UU. prepara imputación a Raúl Castro y Trump evita comentar sobre posible escalada de tensión con Cuba

La acusación a Castro depende de la aprobación de un jurado y se remontaría a cuando fue ministro de Defensa.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una imputación al expresidente de Cuba Raúl Castro por su responsabilidad en la caída de las aeronaves de propiedad del grupo cubano-estadounidense “Hermanos al Rescate” en 1996, que en ese entonces buscaba asistir a los originarios de la isla que deseaban abandonarla en balsas.

Bajo condición de anonimato, fuentes gubernamentales dijeron a medios estadounidenses que esta imputación a uno de los cabecillas de la revolución cubana depende de la aprobación de un jurado. La responsabilidad de Castro se fundaría en que en ese momento, en el que producto del derribo fallecieron cuatro personas, fungía como ministro de Defensa.

De acuerdo con lo reportado por BBC, de resultar esta imputación, significaría una escalada en las ya históricas tensiones que Estados Unidos mantiene con la isla, y que se han intensificado con el bloque petrolero que Trump les impuso tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Este bloqueo, hasta ahora, solo ha sido roto por Rusia, que les suministró crudo a fines de marzo, en medio de una crisis humanitaria y energética.

El ministro de Energía de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció que sus suministros se habían agotado. Ante esta situación, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo estar dispuesto a evaluar la oferta de Estados Unidos de enviar US$100 millones a cambio de “reformas significativas al sistema comunista cubano”.

En el Air Force One, de regreso a Estados Unidos tras participar en la cumbre con su par chino Xi Jinping, Trump evitó referirse al asunto al ser consultado por la prensa. “No quiero hacer comentarios al respecto. Que sea el Departamento de Justicia quien comente sobre ello“, dijo.

“Ya veremos, tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba”, cerró Trump tras añadir que los cubanos “necesitan ayuda”.

Notas relacionadas

Alberto Fuguet:
Cultura

Alberto Fuguet: "Si hay un escritor en la familia, es porque hay algún problema en esa familia"

Si la amistad entre un hombre y una mujer se midiera por cuantas veces han tenido una conversación, se podría decir que María José Viera-Gallo y Alberto Fuguet son “viejos amigos”. Desde los años 90 han conversado en persona y por chat, en cafés y bares, caminando de día por la Alameda o de noche por Manhattan. Últimamente suelen cruzarse en los pasillos de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, donde ambos hacen clases. Esta conversación, sin embargo, ocurre por llamada telefónica vía chat Gmail en un afán, dice la entrevistadora, por reencontrarse con la era predigital, off camera, donde se sitúa el último libro de Fuguet: Ushuaia (Tusquets). Una novela, tal como lo describió esta revista, “emocionalmente precisa sobre lo que se arrastra y no se dice, sobre finales y comienzos y sobre dos destinos melodramáticos”.

María José Viera-Gallo
La innovadora propuesta tributaria de Jorge Claro:
Economía

La innovadora propuesta tributaria de Jorge Claro: "Hay que pensar fuera de la caja"

El empresario inmobiliario, financiero, agrícola, del reciclaje y las telecomunicaciones, fundador del grupo Prisma, exdueño del Canal del Fútbol, tiene como preocupación principal (“hobby”, dice él) el desarrollo de las políticas públicas. Ha pasado horas, días, meses, calculando una reforma tributaria alternativa. Una que busca recaudar a través del consumo y que reduciría la tasa corporativa del 27% al 10%. Todo eso, dice, sin estresar las cuentas fiscales. “Este sistema que yo propongo no se va a hacer en este gobierno ni probablemente en varios más. Pero al final se va a hacer. Porque a la larga la lógica termina imponiéndose”, dice convencido.

Gabriela Villalobos
El jefe del Partido Sin Filtros
Política

El jefe del Partido Sin Filtros

Aunque ha prometido mejorar las formas, pocos esperan que cambie su estilo atropellado, entre otras cosas porque ha sido exitoso: Poduje es el ministro más conocido y apreciado del gabinete, el que de alguna manera lleva la llama de la esperanza, el único con la energía insultante y combativa que aprendió en Sin Filtros, ese programa de televisión que hoy es el único think tank que sostiene, y al mismo tiempo atormenta, al gobierno.

Rafael Gumucio
Cómo hablar de lo difícil
Opinión

Cómo hablar de lo difícil

Eso es lo que separa la propaganda de la credibilidad. Un liderazgo puede equivocarse, e incluso impulsar medidas impopulares, pero cuando comunica algo en lo que genuinamente cree y logra explicar con claridad hacia dónde conduce el camino, transmite coherencia.

Foto del Columnista María José Naudón María José Naudón