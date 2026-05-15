EE.UU. prepara imputación a Raúl Castro y Trump evita comentar sobre posible escalada de tensión con Cuba

La acusación a Castro depende de la aprobación de un jurado y se remontaría a cuando fue ministro de Defensa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una imputación al expresidente de Cuba Raúl Castro por su responsabilidad en la caída de las aeronaves de propiedad del grupo cubano-estadounidense “Hermanos al Rescate” en 1996, que en ese entonces buscaba asistir a los originarios de la isla que deseaban abandonarla en balsas.

Bajo condición de anonimato, fuentes gubernamentales dijeron a medios estadounidenses que esta imputación a uno de los cabecillas de la revolución cubana depende de la aprobación de un jurado. La responsabilidad de Castro se fundaría en que en ese momento, en el que producto del derribo fallecieron cuatro personas, fungía como ministro de Defensa.

De acuerdo con lo reportado por BBC, de resultar esta imputación, significaría una escalada en las ya históricas tensiones que Estados Unidos mantiene con la isla, y que se han intensificado con el bloque petrolero que Trump les impuso tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Este bloqueo, hasta ahora, solo ha sido roto por Rusia, que les suministró crudo a fines de marzo, en medio de una crisis humanitaria y energética.

El ministro de Energía de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció que sus suministros se habían agotado. Ante esta situación, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo estar dispuesto a evaluar la oferta de Estados Unidos de enviar US$100 millones a cambio de “reformas significativas al sistema comunista cubano”.

En el Air Force One, de regreso a Estados Unidos tras participar en la cumbre con su par chino Xi Jinping, Trump evitó referirse al asunto al ser consultado por la prensa. “No quiero hacer comentarios al respecto. Que sea el Departamento de Justicia quien comente sobre ello“, dijo.

“Ya veremos, tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba”, cerró Trump tras añadir que los cubanos “necesitan ayuda”.