Vacuna chilena contra hantavirus busca financiamiento y avanzar en estudios con humanos

Alexis Kalergis subrayó que la iniciativa podría favorecer a sectores clave de la economía –turismo, industria forestal y minería–, cuyas actividades podrían verse amenazadas, así como por la expansión del vector hacia regiones del norte y centro del país.

Un equipo científico del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) trabaja desde hace cinco años en el desarrollo una vacuna profiláctica contra el hantavirus Andes, endémico en Chile y Argentina, causante de numerosos casos de infección cada año.

Con financiamiento y voluntad a nivel de políticas públicas, los investigadores estiman que Chile podría iniciar estudios clínicos en humanos en un plazo acotado y que una vacuna disponible antes del fin de la década es un objetivo alcanzable.

Según cifras del Ministerio de Salud, el país registra en lo que va de 2026 un total de 38 infecciones. El comportamiento histórico de la infección muestra un patrón de alternancia entre años altos y bajos, con picos de 90 casos en 2017 y 70 en 2019. El último evento de transmisión persona a persona ocurrió en 2019; la posibilidad de que ese patrón cambie, evidenciada por el brote del crucero polar, acrecienta la urgencia del desarrollo vacunal.

El equipo ya tiene terreno avanzado para respaldar esa proyección: publicaciones en revistas de alto impacto internacional, la validación de un diseño vacunal que emplea una plataforma tecnológica que actualmente se aplica a millones de infantes a nivel mundial y el Laboratorio GMP en Chile como infraestructura clave para escalar las formulaciones desde estudios preclínicos hasta estudios en personas.

A diferencia de estrategias terapéuticas que buscan neutralizar el virus una vez producida la infección, este enfoque es profiláctico: prepara al sistema inmune antes de la exposición al patógeno. El equipo ha trabajado durante más de dos décadas en esta plataforma con otros virus y ha obtenido resultados favorables en términos de inmunidad y protección, explica el Dr. Pablo González, investigador del IMII y académico de la PUC.

Los científicos chilenos cuentan con vasta experiencia en estudios clínicos, como lo demostró durante la pandemia de COVID-19, al liderar los estudios de una de las vacunas más ampliamente utilizadas contra SARS-CoV-2 a nivel mundial. También han desarrollado estudios clínicos para vacunas contra virus como la influenza y virus respiratorio sincicial.

Un proyecto de interés estratégico nacional

El Dr. Alexis Kalergis, director del IMII y académico de la Universidad Católica, enfatiza que la dimensión estratégica del proyecto excede el número de casos que registra el país cada año en condiciones habituales.

La primera línea de impacto es el sector turístico, una actividad que representa cerca del 3% del PIB y atrae a visitantes internacionales hacia ambientes naturales, cabañas y territorios de trabajo en zonas donde el roedor portador del virus tiene presencia documentada desde Atacama hasta el extremo sur. “Esta vacuna podría servir justamente a las personas de trabajo en terreno, tales como el trabajo forestal, pero también a turistas, en minimizar el riesgo de infección y patología”, señala el inmunólogo.

La segunda dimensión es el cambio climático. Si bien el roedor portador tiene distribución potencial en casi todo el territorio nacional, los casos se concentran entre Valparaíso y Aysén porque la densidad del virus en la población animal es mayor en esa zona. Si las condiciones ambientales se modifican y la presencia de los roedores portadores del virus se expande hacia el norte, rubros como la minería y la agricultura quedarían expuestos a un riesgo que hoy no contemplan.

Si bien el financiamiento requerido es alto, el equipo del IMII lleva cinco años recorriendo ese camino y cuenta con publicaciones, infraestructura y resultados que respaldan la factibilidad de la iniciativa, añade el académico. “Una vacuna desarrollada localmente es también una herramienta de soberanía tecnológica frente a un riesgo sin solución en el mercado farmacéutico. La variable que determina si ese camino se recorre en pocos años o en dos décadas es la decisión del Estado de acompañar el esfuerzo”.