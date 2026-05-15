Exministro Enrique Paris y recortes en Salud: “Es muy preocupante dada la histórica estrechez financiera con que funcionan los hospitales”

En conversación con EL DÍNAMO, el exministro de Salud de Piñera manifestó que “se ha instalado una incertidumbre mayor” sobre cómo podrá funcionar el sistema, ya que “por un lado se inyectan fondos para resolver las listas de espera, pero al mismo tiempo se desfinancia este mismo sistema, ya sobrecargado sanitariamente”.

El Gobierno enfrenta una serie de críticas luego de que diera a conocer un nuevo decreto ingresado por el Ministerio de Hacienda a Contraloría, el cual tiene que ver con el recorte presupuestario que se ejecutará en el sector de salud.

Producto de lo anterior, figuras políticas, alcaldes y gremios del sector, como el Colegio Médico (Colmed), han manifestado su rechazo y preocupación por la magnitud y el foco de los ajustes.

En concreto, el documento firmado por el ministro Jorge Quiroz apunta al recorte de 2,5% en salud, dirigido específicamente a varios hospitales del país y a la atención primaria.

A pesar de que la ministra de Salud, May Chomali, defendió el recorte y aclaró que con esto no se comprometerá la atención hospitalaria, el Colmed se declaró en alerta. “Afecta áreas esenciales para el funcionamiento de la red asistencial pública, como la atención primaria y el financiamiento hospitalario tanto para sus costos fijos como para su productividad en egresos hospitalarios y quirúrgicos”, advirtieron.

“Los hospitales tienen un déficit estructural y este recorte afectaría directamente la atención de los pacientes“, afirmó la presidenta regional del organismo, Francisca Crispi.

Ante los cuestionamientos del sector de salud, el ministro Quiroz respondió: “Hay mucho espacio para la eficiencia en temas de hospitales, esto ha sido estudiado muchas veces por la Comisión de Productividad”. A lo que agregó: “A veces uno con menos recursos, hace más. Eso es un tema del Ministerio de Salud. Cada uno de los recortes o ajustes que se hacen quedan en manos de cada ministerio, y cada uno va viendo qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y vamos a ir avanzando”.

Exministro Enrique Paris manifestó su preocupación por los recortes en el Ministerio de Salud (Minsal)

En conversación con EL DÍNAMO, el exministro de Salud (2020-2022), Enrique Paris, abordó los recortes anunciados para la cartera y si esto podría impactar en las atenciones de los pacientes.

“Es muy preocupante este recorte de 413 mil millones de pesos dada la histórica estrechez financiera con que deben funcionar los hospitales de nuestro país”, comenzó diciendo.

“El Ejecutivo ha señalado que no existirá un impacto directo en la atención de las personas, pero diferentes gremios de la salud y alcaldes han señalado lo contrario. Es por esto que se requiere conocer en detalle dónde estarán los recortes, qué acciones se verán afectadas y qué áreas podrían tener complicaciones. Saber, por ejemplo, cómo se planificarán hospitales como el regional de Antofagasta, con más de 2.000 millones de recorte, o el del Salvador, con un ajuste que equivale a más de 2.700 millones”, expresó extitular de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Respecto a los dichos de Quiroz sobre eficientizar el uso de recursos públicos, Paris manifestó que “esta enorme contracción presupuestaria obligará a trabajar de manera extremadamente eficiente a los Servicios de Salud con sus respectivos hospitales, buscar la optimización en la compra de bienes e insumos y en el uso de los pabellones quirúrgicos”.

Por otra parte, aseveró que “se requiere que la Atención Primaria de Salud sea altamente resolutiva: tenemos una población más envejecida que hace una década, tenemos altos índices de obesidad y enfermedades crónicas en la población, por lo que el abordaje clínico que se debe hacer a los pacientes se hace cada vez más complejo y de alto costo, haciendo clave a la APS como primera puerta del sistema de salud”.

En cuanto a si esta medida podría desencadenar en un aumento de las listas de espera, pese a que el relato del Gobierno apunta a lo contrario, Paris expuso que “lamentablemente, se ha instalado una incertidumbre mayor sobre cómo podrá funcionar un sistema de salud que presenta dos situaciones muy disímiles”.

“Por un lado, se le inyecta importantes fondos para resolver la lista de espera oncológica No GES y también las garantías GES retrasadas, a través de una alerta sanitaria, pero al mismo tiempo se desfinancia este mismo sistema, ya sobrecargado sanitariamente y con grandes deudas financieras, con altos niveles de ausentismo laboral y con problemas de distribución de especialistas a nivel nacional”, cerró.