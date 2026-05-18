Oposición rebate dichos de Alvarado sobre “tutelaje político” y desdramatiza suspenso en la DC por Ley de Reconstrucción

Como cada lunes, los secretarios y líderes de las colectividades de oposición se reunieron en la sede del Partido Socialista para analizar sus pasos a seguir frente a la agenda legislativa y política del Gobierno, en momentos en que la megarreforma vive días clave en la Cámara de Diputados.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reconoció que el proyecto de ley de reconstrucción, así como sus alcances que estiman negativos son “nuestra principal preocupación”. Al ser consultada sobre la postura de la Democracia Cristiana, que se reunirá el martes para fijar una línea de acción frente a la citada ley, sostuvo. “Cada uno de los proyectos son diversos. No voy a hablar a nombre de otro partido de la oposición. Lo que sí he visto son los hechos. La DC ha participado de las instancias de coordinación y tenemos un acuerdo muy sustantivo, con nuestras diferencias, en que este es un proyecto muy malo, muy malo”.

Asimismo, acotó que las declaraciones que el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), dio a El Mercurio, en las que instaba al Socialismo Democrático a dejar atrás el “tutelaje político” del Frente Amplio y el Partido Comunista, son un intento de “traspasar un desorden que tienen ellos en la interna y que él debe resolver con el Segundo Piso, con el gabinete”.

El timonel del PC, Lautaro Carmona coincidió con ese diagnóstico: “Lo que hace el ministro del Interior de verdad que lo disminuye. Si él pretende o es muy evidente sacarse los pillos, como dice la gente en la población, trasladando un debate a la contraparte, no asumiendo lo que está ocurriendo en el seno del Gobierno”.

“El Partido Demócrata Cristiano está dotado absolutamente de definir la política en general y particular según lo que son sus conclusiones y seremos respetuosos de él, valorando las coincidencias pero también tomando nota de cuando haya un matiz diferente (…) No soy yo quien va a disponer de lo que hará o no la DC”, añadió sobre la tienda que dirige el diputado Álvaro Ortiz.

El líder de los liberales, Juan Carlos Urzúa, también desacreditó los dichos de Alvarado. “Tendríamos que tener alguna capacidad de comunicación con el Gobierno para ser tutelados (…) que no lo hemos tenido. Los únicos que han tratado tener alguna conversación con el Gobierno lo único que han sacado es reducir (el IVA) a los pañales y el resto no ha logrado nada“, comentó aludiendo al acuerdo entre el Partido de la Gente y el Ejecutivo.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, evitó calificar los dichos de Alvarado pero realzó el carácter de la reunión. “Yo no soy analista, para esto hay muchas personas. Solo quiero decir que aquí ustedes han presenciado una reunión que duró más de dos horas, donde todos los actores políticos de la oposición hemos estado en diálogo, donde estaban presentes parlamentarios y jefes de bancada. Lo que nosotros estamos haciendo responsablemente es revisar el proyecto y hacer propuestas (…) que no quisieron ser oídas por el Gobierno y desechadas de plano”, zanjó.