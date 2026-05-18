Lo que necesita el Arsenal para ser campeón de la Premier League este martes y romper una sequía de 22 años

El título de la Premier League cada vez está más cerca de Londres, y el Arsenal puede levantar el trofeo incluso sin jugar. Todo depende de lo que haga el City este martes.

El Arsenal puede romper una sequía de 22 años y coronarse campeón este martes en la Premier League, por lo que está expectante a lo que haga el Manchester City en su duelo frente al Bournemouth.

En un impresionante ambiente en el Emirates Stadium, el conjunto dirigido por Mikel Artera se impuso por 1-0 sobre el Burnley, que ya está descendido.

El autor del gol fue Kai Havertz, quien en el primer tiempo hizo el uso del arma predilecta de los Gunners: la cabeza. El volante alemán ganó en el aire tras un tiro de esquina y puso su nombre en el 18° gol del Arsenal por esta vía.

Lo que necesita Arsenal para romper su sequía y coronarse campeón de la Premier League

Tras la victoria del Arsenal, todos los focos se trasladan a lo que haga el Manchester City, que este martes 19 de mayo visitará al Bournemouth a las 14:30 horas.

Si los de Josep Guardiola no ganan el encuentro, el equipo de Londres se coronará campeón tras 22 años. En caso de que los Skyblues logren el triunfo, los Gunners podrían ser campeones en la última fecha ante Crystal Palace.

La jornada 38 de la Premier se jugará el domingo 24 de mayo, donde todos los partidos se jugarán en simultáneo: a las 11:00 horas de nuestro país. Allí, el City recibirá al Aston Villa.