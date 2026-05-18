Sebastián Sichel se suma a alcaldes críticos de recorte en salud: “No sobra el gasto social, falta”

El alcalde Sichel calificó de “mala estrategia” centrar el ahorro fiscal en la reducción de recursos en políticas sociales: “Recortar por ahí no es ahorrar”.

AGENCIA UNO

Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, se sumó a los cuestionamientos de los diversos municipios por los recortes presupuestarios ordenados por el Gobierno en materia de salud.

En entrevista con CNN Chile, el otrora ministro de Desarrollo Social puntualizó que “en Chile no sobra el gasto social, falta. Si uno mira la cantidad de transferencias que se hacen a personas vulnerables o clases medias, son bajas respecto a otros países”.

El alcalde Sichel calificó de “mala estrategia” centrar el ahorro fiscal en la reducción de recursos en políticas sociales: “Recortar por ahí no es ahorrar, es básicamente provocar impactos muy duros en materia social y por eso hay que tener mucho cuidado”.

Para el otrora candidato presidencial, La Moneda eligió “el camino más fácil” para ordenar el déficit fiscal con recortes en educación y salud.

“Tengo la sensación de que es el camino más fácil, porque es básicamente cortar por el hilo más delgado, que son ayudas sociales o financiamiento de sectores como educación y salud”, puntualizó Sebastián Sichel.

En esta línea, el alcalde de Ñuñoa cuestionó que se intente replicar el modelo argentino de Javier Milei, dejando en claro que “Chile no es Argentina. En Argentina sobraban los subsidios y yo creo que se había transformado en un Estado paternalista. Chile está lejos de ser eso”.

En el caso de su comuna, Sichel reconoció que “no nos ha llegado ni una señal de recorte directo. He pedido la información, todavía no nos llega directo información en qué se recortaría en particular de las transferencias que nos hace el Ministerio (de Salud) a Ñuñoa”.

Ante este escenario, el jefe comunal recalcó que “no veo por dónde hay margen de reducción. Al revés, cada día estoy viendo de dónde puedo sacar más recursos de otra área de la municipalidad para cubrir salud, porque con lo que nos pasa el Ministerio no alcanza”.