Oficialismo pone expectativas en la Cuenta Pública y se divide ante idea de ajustes ministeriales

Mientras que la senadora Gatica instó a que la Cuenta Pública sea un punto de inflexión el determinadas carteras, Squella acotó que no corresponde sugerir cambios en esa materia.

La Cuenta Pública del 1 de junio —la primera de José Antonio Kast como presidente— está en la mira del oficialismo, ya sea como punto de inflexión o como mecanismo para dar a conocer las políticas de Gobierno. Así quedó de manifiesto tras el comité político ampliado de este lunes.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó este hito del 1 de junio como “muy significativo”. “Han sido los primeros dos o tres meses de bastante intensidad en distintas áreas. Hay muchas cosas que me da la impresión de que la gran mayoría de la ciudadanía no sabe que están ocurriendo, así que va a ser un buen momento para darlas a conocer a todo Chile“, añadió.

De hecho, en paralelo al comité político Jorge Alessandri (UDI) y Paulina Núñez (RN), presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, entregaron al presidente durante la mañana una propuesta de seguridad con miras a la Cuenta Pública. Entre las propuestas hay proyectos de ley de esta materia a los que el Ejecutivo podría darle urgencia y otro que entrega incentivos para la formación de policías.

“La tarea legislativa tiene que estar considerada y es evidente que el trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, y con nuestros equipos pueda plasmarse”, dijo Núñez.

Por su parte, Alessandri desdramatizó la disminución de la aprobación de Kast en los últimos sondeos de opinión señalando que corresponde a una “foto del momento”. Luego aludiendo a la Cuenta Pública, mencionó: “Si el 1 de junio, como nosotros creemos, va a ser un discurso 80% basado en seguridad también eso va a ayudar a mejorar los números”, acotó.

¿Ajuste ministerial?

La jefa de bancada de senadores de RN, María José Gatica, fue consultada sobre si el Ejecutivo debería utilizar la Cuenta Pública como un punto de inflexión, que marque un cierre en la instalación del Gobierno y los traspiés comunicacionales derivados de ello. “Varios traspiés”, señaló la senadora.

“Desconozco ahí si el Presidente quiere hacer enroques ministeriales. Él es el que tiene la facultad, hoy día para poder hacer los cambios que sean pertinentes. Lo que sí yo por lo menos tengo muy claro es que ya han pasado dos meses de que este Gobierno asumió esta administración y yo siento que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones”, dijo para luego aclarar que se refería a la Segegob y a Seguridad, encabezadas por Mara Sedini y Trinidad Steinert.

“Yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación del cargo, que el trabajo que no se esté realizando de la mejor manera, hoy día se pueda cambiar la forma en cómo se comunica o en cómo se hace política por el bien del Presidente”, añadió.

Consultado por estos dichos, Squella evitó profundizar. “Eso es parte de lo que le corresponde al Presidente de la República. Él está permanentemente evaluando, avanzando en la mejora sistemática de los equipos y por cierto que no nos corresponde a nosotros estar sugiriendo cambios en esa línea”, sostuvo.sostuvo

“Ahora todos los focos están más bien puestos en tener una Cuenta Pública que primero se haga cargo de contar lo que se ha hecho durante los primeros 90 días de gobierno y también dedicarle un capítulo a lo que va a venir. Me da la impresión de que muchos quienes dicen que en ciertas materias no se ha avanzado lo suficiente, se van a sorprender cuando tengan algunos elementos a la vista, particularmente lo que se refiere al escudo fronterizo, los resultados, las cifras, que se ven en el trabajo que se está haciendo para evitar el ingreso de extranjeros de manera ilegal”, acotó.

Squella también respaldó el trabajo de la ministra Steinert, señalando que hay un “buen” plan de seguridad y cambios significativos en la Macrozona Sur y los operativos para frenar el contrabando en el norte del país.