La primera vocería del biministro Alvarado: “Es un gobierno de emergencia que está tomando decisiones”

“En ese recorrido seguramente vamos a encontrar obstáculos. La vida no es fácil, siempre existen, pero lo importante es superarlos y avanzar”, precisó el reemplazante de Mara Sedini.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado realizó su primera vocería como flamante biministro de Interior y Secretaría General de Gobierno (Segebog), tras la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert del Gabinete del presidente José Antonio Kast.

Secundado por Martín Arrau (REP), nuevo ministro de Seguridad Pública, y Louis de Grange, biministro de Transportes y Obras Públicas, Alvarado expresó que “el presidente de la República esta tarde ha decidido ajustar parte de su gabinete. Tal como lo señaló, este es un gobierno de emergencia que permanentemente está evaluando, reflexionando y tomando decisiones”.

Claudio Alvarado aseveró que asume su nuevo rol “con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con humildad”.

“Queremos, paso a paso, que la ciudadanía entienda las razones de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo y mostrar con transparencia cómo el gobierno del presidente Kast va avanzando y se desarrolla en diferentes ámbitos del quehacer público”, puntualizó.

En esta línea, el también ministro de Interior dejó en claro que “este es un gobierno que dialoga, este es un gobierno que escucha, este es un gobierno que está disponible para construir entre todos un mejor país”.

“En ese recorrido seguramente vamos a encontrar obstáculos. La vida no es fácil, siempre existen, pero lo importante es superarlos y avanzar”, precisó el reemplazante de Mara Sedini.