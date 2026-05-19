Las cartas están echadas: megarreforma será aprobada con rechazo de la DC y con nueva ola de indicaciones

Según el conteo inicial del Gobierno, el proyecto debería recibir 92 votos a favor, unos 14 más de la mayoría simple (78 votos) que solicita la Constitución para este tipo de reformas.

Entre emplazamientos al ministro Jorge Quiroz, alusiones a los supuestos beneficios que tendrán los “súper ricos” y recriminaciones a la reforma tributaria que llevó a cabo la ex presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno, han transcurrido las poco más de tres horas de debate que lleva la megarreforma en Cámara de Diputados.

Argumentos más, argumentos menos, lo cierto es que el destino del proyecto impulsado por el Gobierno del presidente Kast está sellado: será aprobado mañana miércoles por amplia mayoría gracias a los votos del oficialismo, los descolgados del FRVS —Mulet y Alinco— y los 14 votos de la bancada del PDG (incluyendo al marginado diputado Contreras, conocido como Dr. File).

Según el contenido inicial del Gobierno, el proyecto debería recibir 92 votos a favor, unos 14 más de la mayoría simple (78 votos) que solicita la Constitución para este tipo de reformas.

La votación en general, según el cronograma establecido por la directiva de la Cámara, debería realizarse mañana a primera hora, luego de que se agote el debate que fue fijado en tres minutos de intervención para cada uno de los 155 diputados en ejercicio.

Eso sí, aún persiste la duda de si los tiempos darán para que la Cámara despache el proyecto al Senado durante la jornada de este miércoles. ¿La razón? Las bancadas de oposición —hasta el cierre de esta edición— buscaban ingresar un nuevo paquete de indicaciones para discutirlas en la votación en particular que se realizará una vez se apruebe la idea de legislar.

Según advirtieron los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jaime Araya (IND-PPD), mientras estuvo abierto el plazo para ingresar las correcciones en la Secretaría de la Cámara, hubo un problema con el soporte lo que impidió formalizar el trámite.

Consultados los equipos de las bancadas de la oposición, confirmaron a este medio que se pudo realizar el ingreso de indicaciones. En todo caso, aún no hay un número claro puesto que no se han contabilizado, dicen en las bancadas. La preocupación del oficialismo es que la cifra se acerque a las 1.300 que se presentaron en la Comisión de Hacienda.

DC confirma rechazo y se complica el diálogo con la centro izquierda

Un deseo que tuvo el Gobierno fue que parte de la centroizquierda terminara por abrirse a aprobar la reforma para así dotarla de mayor transversalidad —y legitimidad—. Para ello, los ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García (Segpres) intentaron permear principalmente en el PPD y la DC. Con estos últimos, sostuvieron diálogo hasta ayer lunes. Sin embargo, la falange terminó por desahuciar cualquier tipo de entendimiento con duras críticas al proyecto.

En una reunión conjunta entre las bancadas de diputados y senadores, en que participaron el presidente de la tienda, el diputado Álvaro Ortiz, y los senadores Francisco Huenchumilla, Iván Flores y Yasna Provoste, se acordó rechazar la idea de legislar en ambas cámaras ante la falta de respuesta de La Moneda a una propuesta realizada por los diputados.

En su intervención en la Cámara, el presidente de la DC fue particularmente duro con la megarreforma: “Es una falta de respeto a esta Cámara que el Gobierno pretenda tramitar esta megarreforma solo en un par de semanas. Eso es inaceptable. Trató de pasar máquina”, dijo Ortíz.

Y acotó: “En conjunto con nuestros senadores, diputados y con la Mesa Nacional de la Democracia Cristiana vamos a hacer. No queremos ser parte de esta forma de gobernar basada en ídolos como Trump, Bolsonaro o Milley. No estamos para eso”.

Para el Ejecutivo, la constatación de que no se contará con la DC es preocupante ya que una vez superada la Cámara la apuesta es modelar el proyecto en el Senado junto al Socialismo Democráico y la falange. El problema es que, hasta el momento, desde ambos sectores el Gobierno ha recibido un portazo.

Si bien el Ejecutivo cuenta con una pequeña ventaja en la Cámara Alta con los votos de Miguel Ángel Calisto y Matías Walker, ambos adherentes a Demócratas, en La Moneda apuntan a abrir el proyecto para que puedan concurrir con sus votos sectores de la centro izquierda.